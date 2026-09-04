Mersin limanında kimyasal gaz sızıntısı iddiası
Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerın delinmesi sonucu sızıntı olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çalışanların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.
Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi.