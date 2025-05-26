Mersin Marina, yaz mevsimini şenlikle karşıladı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü’nde düzenlenen ‘Denizcilik Şenlikleri’ geride kalan hafta sonunda gerçekleştirildi. 2 gün boyunca kürek ve yelken yarışları başta olmak üzere birçok etkinliğe sahne olan şenlik, kokteyl ve ödül töreniyle sona erdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Akyüz’ün de yer aldığı törende konuşan Mersin Marina İşletme Müdürü Mehmet Günaslan, çocuk ve gençlerin denizle kurduğu bağın umut verdiğini söyledi. Bir şenlik organize etmenin ötesinde; denizin, doğanın ve paylaşmanın güzelliğini bir hatırlamış olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Günaslan, “Amacımız Mersin’in denizcilik kültürünü güçlendirmek ve bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Güzel bir katılımla bu amaca bir adım daha yaklaşmış olduk. Denizin hepimizi birleştirdiği bu güzel atmosferde, gelecek yıl yine aynı coşku ve birlikteliği sürdürmek istiyoruz” dedi.



Konuşmanın ardından yarışlarda dereceye giren teknelerin mürettebatı madalya ve kupalarını aldı.