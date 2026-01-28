Mersin Marina’dan denizlere nefes aldıran rapor

Şehir marinası anlayışı ile 2011 yılından beri hizmet veren Mersin Marina, 2025 yılına ait sürdürülebilirlik raporunu web sitesinde yayınladı. Atık miktarlarının yanı sıra farkındalık çalışmalarını da kapsayan rapor, paydaşlarla şeffaf iletişimi amaçlıyor. Doğu Akdeniz havzasının korunması için çalışmalarını sürdüren Mersin Marina, 2024 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek sürdürülebilirlik raporunu yayınlamış ve çalışmalarını kamuoyuna şeffaf şekilde paylaşmıştı. Bu yıl ikincisi yayınlanan raporda belirlenen hedeflere bir yenisi daha eklenerek kurumsal sürdürülebilirlik genişletilmiş; toplumsal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç boyut detaylandırıldı.

Rapora göre 2025 yılı içerisinde toplam 10 milyon 219 bin 342 kişi ağırlayan Mersin Marina, iki yeni etkinliğe ve üç farkındalık çalışmasına imza attı. Ayrıca 2026 yılı içerisinde tamamlanması beklenen Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı da raporda yer aldı. 2025 verilerine göre Mersin Marina’da toplam 142 bin 712,2 kg katı atık, 3 bin 10 litre sintine suyu, 250 bin litre atık yağ ve 642 bin 370 litre gri su toplanarak anlaşmalı firmalara teslim edildi.