Mersin merkezindeki 1/5000’lik plan çalışmaları tamamladı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ekonomi Platformu (MEP) tarafından düzenlenen toplantı, oluşuma mensup oda, borsa ve STK başkanlarını buluşturdu. Kentteki projelerin görüşüldüğü etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş dünyası için büyük önem taşıyan imar planları konusunda bilgilendirme yaptı. Merkezde 1/5000’lik plan çalışmalarının tamamladığını aktaran Seçer, “1/1000’liklerde Mezitli ve Yenişehir tamamlandı. Toroslar’da sadece bir bölge kaldı. Akdeniz 1/1000’lik planları ilçe belediyesinin uhdesinde. Onu iki etaba böldük. Demiryolu ile deniz arasında ve doğuda Deliçay sınırında kalan bölümü tamamlandı. Demiryolu üstü otoban arasında olan kısmı ve Deliçay-Huzurkent arasında olan kısmı çalışılıyor. 3 bin 500 hektar çalışma alanı planladık. Bunun çok önemli bir kısmı Akdeniz’de. 400 hektar küçük sanayi, 1250 hektar sanayi depolama, enerji depolama, 1300 hektar kentsel servis alanı, 550 hektar lojistik alanı var” dedi.



Ulaşım projelerinde bekleyiş sürüyor

Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan ve alınmayan projelerden de söz eden Seçer, “Programımızda 42 milyarlık proje var. Bunun 4’ü su ve kanalizasyon idaresinin, 38 milyarı metro projesinin. Yatırım programına alındı ama Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde 3,5 milyarlık dış kredi kullanım iznini bekliyor. Sayın Bakan Ağustos 2024’ten bu yana imzalamadı. Tramvay projelerimiz var. Raylı sistem yapmak istiyoruz. Yaklaşık 140 milyon avroluk 12 kilometrelik bir projemiz var. Ayrıca toplam 42 yeni nesil elektrikli otobüsü, 2026 sonuna kadar filomuza katacaktık. Ancak bu da yatırım programına alınmadı. Projeyi yerine getiremezsek 7 milyon avro hibe geri gidecek” diye konuştu.



MEP Başkanı Servet Özkaya ise 1/5000’lik planların tamamlanmasının şehir için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Büyükşehir belediyesinin sadece sosyal projelerle değil, iş ve ekonomi alanında da başarılı adımlar attığına şahitlik ettiklerini dile getiren Özkaya, ortak hedefin daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir kent olduğunu ifade etti.