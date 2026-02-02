Mersin Muhtarlar Derneği’nden Arbel’e ziyaret

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Ali Gülgen, Arbel’in Mersin için önemli bir istihdam kapısı olmasının yanı sıra kentin önde gelen markalarından biri olduğuna dikkat çekti. Gülgen, Mahmut Arslan’ın da Mersin’e hizmet eden, sosyal sorumluluk bilinci yüksek hayırsever iş insanları arasında yer aldığını ifade ederek, "Geçen hafta yaşanan olaydan dolayı üzüntülüyüz ve bir daha yaşanmaması dileğiyle geçmiş olsun diyoriz" dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arbel Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ise, muhtarların demokrasinin ilk kapısı ve vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Arslan, muhtarların sahadaki tecrübe ve katkılarının yerel yönetimler açısından büyük önem taşıdığını belirterek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.