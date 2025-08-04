Mersin MÜSİAD, Azerbaycan ile stratejik iş birliğinin adımlarını attı

MERSİN/EKONOMİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Başkan M. Sait Kayan öncülüğünde Azerbaycan’a iş gezisi düzenledi. 2 gün süren temaslar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler (İşverenler) Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) ziyaret edildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’ü makamında ziyaret eden MÜSİAD heyeti; Mersin’in stratejik avantajları, liman bağlantılı ticaret potansiyeli ve Azerbaycan ile geliştirilebilecek somut iş birliklerini masaya yatırdı. Büyükelçi Akgün, ülkelerin kardeşlik temelinde şekillenen ilişkilerini ekonomik düzlemde derinleştirmenin önemine dikkat çekti. M. Sait Kayan ise “Bu ziyaretimiz, Mersin’den doğacak ekonomik projelerin uluslararası ölçekte nasıl yankı bulabileceğini göstermektedir. Üretimden lojistiğe, tarımdan sanayiye kadar Azerbaycan’la ortak fayda ekseninde büyümeye hazırız” dedi.



Yatırımcılara yeni fırsatlar

Heyetin bir sonraki durağı ASK oldu. Genel Sekreter Ziya Hacılı, Azerbaycan’daki yatırım ortamını tüm boyutlarıyla aktararak özellikle sanayi, lojistik, tarım, dijital altyapı ve yenilenebilir enerji sektörlerinin Türk girişimciler için yüksek potansiyel taşıdığını kaydetti. Azerbaycan’ın Orta Asya ve Rusya’ya açılan stratejik bir geçiş noktası olduğunu ifade eden Hacılı, önümüzdeki birkaç yılın yatırımcılar için ‘fırsat yılları’ olacağını söyledi. Mersin’in sanayisi, limanı, tarımsal üretim çeşitliliği ve lojistik kabiliyetiyle Azerbaycan gibi vizyoner pazarlara güçlü yanıt verme kapasitesi olduğunu söyleyen Başkan Kayan da “Dinlediğimiz bu stratejik çerçeve, sadece Azerbaycan’la sınırlı kalmayıp Orta Asya’ya uzanacak yeni ticaret hatlarının da temelini oluşturabilir” diye konuştu.



“Mersin’in güçlü yapısından yararlanmak istiyoruz”

KOBİA ziyaretinde ise ülkeler arasındaki KOBİ ölçekli yatırımların artırılması, ticaret hacminin genişletilmesi ve bölgesel kalkınma ekseninde ortak projeler geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. KOBİA Başkan Yardımcısı Samir Humbatov, Türk iş dünyasının tecrübesini değerli bulduklarını, özellikle Mersin gibi lojistik altyapısı güçlü şehirlerin potansiyelinden yararlanmak istediklerini aktardı. M. Sait Kayan da “Mersinli iş insanları, Azerbaycan’da sadece ticaret değil, üretim, teknoloji transferi ve ortak girişimler konusunda da kalıcı iş birliklerine hazır. Bu ziyaretin sürdürülebilir ortaklıklar adına güçlü bir başlangıç olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.