Mersin PowerLED, memnuniyetin getirdiği referanslarla büyüyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Polikarbon, tamperli cam projektör, neon LED, rayspot, bahçe, direk, sokak, havuz ve halı saha aydınlatma, wallwasher, sanayi armatürü ile özel tasarım aydınlatma direkleri üreten Mersin PowerLED’in Genel Müdürü Birkan Uğuz, son dönemde yakaladıkları başarıyı değerlendirdi. Bugün marka bilinirliğini artırarak sektörde önemli bir konuma ulaştıklarını vurgulayan Birkan Uğuz, yüksek kaliteli ve verimli ürün imalatının yanında sundukları hızlı montaj hizmeti sayesinde, olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı. Müşterilerle kurulan samimi ilişkilerin satış ve uygulama sonrasında devam ettiğini dile getiren Uğuz, “Tamamladığımız projelerle edindiğimiz referanslar, markalaşmamıza ve bilinirliğimizin artmasına önemli katkılar sağladı. Rakiplerimizin ekonomik ve sektörel sorunlar nedeniyle azalması da firmamıza gösterilen ilgiyi artırdı” dedi.



Memnuniyeti zarar etme pahasına korudu

Geride kalan 3 yıl boyunca binaların dış cephe aydınlatma işlerine yoğunlaşıp, paydaşlara ürünler ve uygulama yöntemleriyle ilgili temel bilgiler verdiklerini anlatan Birkan Uğuz, “Bu süreç müşteri ilişkilerimizi güçlendirdi. Bazı çalışmalarda, öngörülemeyen manyetik alan gibi sorunlar karşısında müşterimizi mağdur etmedik. İşlevsiz kalan ürünleri hiçbir maddi karşılık beklemeden, şirket öz kaynaklarından harcama yaparak yenisiyle değiştirdik. Bu da güzel geri dönüşleri hızlandırdı. Arkamıza aldığımız bu rüzgârla orta ve uzun vadeli gelişim planlarımızı hazırladık. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için makine/ekipman ve tesisleşme gibi tüm yatırımlarımızı, yavaş yavaş hayata geçireceğiz” diye konuştu.



Kapasite hazır ancak kalifiye personel yok

Şuan Mersin başta olmak üzere; Mardin, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay ve Adana’daki projeler özelinde yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Birkan Uğuz, iş hacmini karşılayabilmek adına 70 metrekarelik kaynak atölyesini 400 metrekarelik daha geniş bir noktaya taşıyıp, aylık üretim kapasitesini binden 5 bin adet/metraja çıkardıklarını bildirdi. Bu kapasitenin üzerine çıkacak altyapıya sahip olduklarını belirten Uğuz, “Atölyeden çıkan ürünlerimizin tamamına yakını, profesyonel ekiplerimizce montajlanıyor. Hali hazırda 26 personel ve 8 araçla hizmet versek de devamlılığı sağlamak adına 10 çalışana daha ihtiyaç duyuyoruz. Teknik çalışan sayısını artırarak kadromuzu güçlendirmenin yanında, sosyal sorumluluk kısmında bizimle uzmanlaşan işçilerin kendilerine ve gittikleri işletmeye faydalı olmalarını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.



Birkan Uğuz, sektörde ilk niteliği taşıyacak bir ürün üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.