Mersin, Saha 2026'da sanayi gücünü gösterdi

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki üretim gücünü dünya vitrinine taşıyan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Mersin sanayisi açısından da önemli bir buluşma noktası oldu. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda Mersin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Organize Sanayi Bölgesi ortak standında 15 firma ile temsil edildi.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, SAHA 2026’nın yalnızca savunma sanayisi açısından değil, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim, ihracat ve teknolojik bağımsızlık hedefleri açısından da stratejik bir organizasyon olduğunu söyledi.

“Mersin’in bu alanda görünür olması gurur verici”

Kayan, savunma sanayisinin Türkiye ekonomisinin en güçlü dönüşüm alanlarından biri haline geldiğini belirterek, “SAHA 2026 gibi uluslararası ölçekte güçlü bir fuarda Mersin’in 15 firma ile temsil edilmesi kentimiz adına son derece kıymetlidir. Mersin’in savunma sanayisine üretim gücüyle destek vermesi bizim için onur ve gurur kaynağıdır. Fuarda kentimizi temsil eden tüm firmalarımızı, bu sürece katkı sunan MTSO’yu, Mersin OSB’yi ve emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

SAHA 2026’ya 1.500’ü yerli, 263’ü yabancı olmak üzere toplam 1.763 firmanın katıldığını hatırlatan Kayan, fuarda 203 ürünün ilk kez sergilendiğine dikkat çekti. Kayan, bu tablonun Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde ulaştığı seviyeyi gösterdiğini ifade etti.

“Savunma sanayisi üretim kabiliyetini derinleştiren bir alandır”

Kayan, savunma sanayisinin artık yalnızca nihai ürünler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sektörün çok geniş bir tedarik, mühendislik ve üretim ekosistemine dönüştüğünü vurguladı.

“Bugün savunma sanayisi dediğimizde sadece silah sistemlerini, hava araçlarını ya da büyük platformları konuşmuyoruz” diyen Kayan, “Makine imalatından elektroniğe, yazılımdan kompozit malzemelere, hassas üretimden teknik tekstile, metal işlemeden lojistiğe kadar çok geniş bir üretim zincirinden söz ediyoruz. Bu nedenle savunma sanayisine verilen her katkı, ülkemizin üretim derinliğine, teknoloji geliştirme kapasitesine ve ihracat gücüne verilen katkıdır” ifadelerini kullandı.

“Mersin bu zincirde daha güçlü yer alabilir”

Mersin’in sanayi altyapısı, limanı, serbest bölgesi, organize sanayi bölgeleri ve lojistik avantajlarıyla savunma sanayisinin tedarik zincirinde daha güçlü rol üstlenebileceğini dile getiren Kayan, kentin bu alanda planlı biçimde konumlandırılması gerektiğini söyledi.

Kayan, “Mersin, üretim çeşitliliği yüksek bir kenttir. Makine, metal, plastik, kimya, tekstil, teknik üretim, yazılım, elektronik ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren firmalarımız savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu birçok alt başlıkta değer üretebilir. Burada önemli olan, firmalarımızın bu stratejik ekosisteme daha fazla entegre olmasıdır. Mersin’in hedefi yalnızca fuarlarda görünür olmak değil, fuar sonrasında kalıcı iş birlikleri kurmak, ana yüklenici firmaların tedarik zincirine girmek ve üretim kabiliyetini yüksek katma değerli alanlara taşımak olmalıdır” diye konuştu.

Dikkat çeken milli ürünler sergilendi

SAHA 2026’da sergilenen ürünlerin Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesini ortaya koyduğunu kaydeden Kayan, fuarda Gölgehan jammer, Yıldırımhan uzun menzilli füze, Güçhan turbo-fan uçak motoru, Onur turbo şaft helikopter motoru ve PNR-53 sniper gibi ürünlerin dikkat çektiğini belirtti. Fuarda ayrıca MKE tarafından geliştirilen URAN araç üstü obüs, ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs, ALPAY-2 mayın temizleme sistemi, TOLGA yakın hava savunma sistemi, lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi başta olmak üzere 50’den fazla yeni ürün ilk kez tanıtıldı.

Kayan, “SAHA 2026’da tanıtılan ürünler, Türkiye’nin artık sadece üretim yapan değil, teknoloji geliştiren, tasarlayan ve dünyaya sunan bir ülke konumuna geldiğini göstermektedir. Bu başarı, sanayicimiz için de önemli bir mesajdır. Türkiye’nin savunma sanayisinde büyüyen ekosistemi, Anadolu’daki üretim merkezleri için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Mersin’in de bu fırsatları doğru okuması ve üretim gücünü bu stratejik alana daha fazla yönlendirmesi gerekiyor” dedi.

“Yüksek katma değerli üretim Mersin’in geleceği açısından kritik”

Kayan, Mersin ekonomisinin bugüne kadar tarım, gıda, lojistik, liman hizmetleri, dış ticaret ve sanayi üretimiyle güçlü bir yapı oluşturduğunu belirterek, yeni dönemde yüksek katma değerli sektörlere entegrasyonun kent ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kayan, “Şehirlerin rekabet gücü artık yalnızca mevcut üretim hacimleriyle ölçülmüyor. Hangi şehirlerin daha nitelikli üretim yaptığı, teknolojiye ne kadar yaklaştığı, ihracatta kilogram değerini nasıl artırdığı ve stratejik sektörlerin tedarik zincirinde ne kadar yer alabildiği belirleyici hale geliyor. Savunma, havacılık ve uzay sanayisi bu anlamda Mersin için yeni ve güçlü bir gelişim alanıdır. Kentimizin sanayi altyapısını bu vizyona uygun şekilde geliştirmeli, firmalarımızı kalite, sertifikasyon, Ar-Ge, mühendislik ve kurumsal kapasite bakımından daha fazla desteklemeliyiz” diye konuştu.

“Mersin’in üretim gücü milli teknoloji hamlesine katkı sunmalı”

MÜSİAD Mersin olarak yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve teknoloji tabanlı sanayi dönüşümünü önemsediklerini kaydeden Kayan, Mersinli firmaların savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda daha fazla görünür olmasının kent ekonomisine yeni kapılar açacağını söyledi.

Kayan, “Mersin’in üretim gücünü milli teknoloji hamlesinin daha güçlü bir parçası haline getirmek zorundayız. Bu sadece savunma sanayisi açısından değil, kentimizin ekonomik geleceği açısından da önemlidir. Savunma sanayisine ürün, parça, hizmet, yazılım, mühendislik ve lojistik desteği verebilen bir Mersin, hem sanayi derinliğini artırır hem de ihracatta daha yüksek katma değerli bir yapıya kavuşur” ifadelerini kullandı.

Kayan, Mersin’in sanayi potansiyelinin daha güçlü temsil edilmesi açısından kurulması hedeflenen Mersin Sanayi Odası’nın önemli bir eşik olacağını da vurguladı. Mersin’in yıllardır liman, lojistik, dış ticaret ve tarım kimliğiyle öne çıktığını ancak kentin aynı zamanda her geçen gün büyüyen ve gelişen üretim kabiliyeti yüksek, sanayi çeşitliliği güçlü ve stratejik sektörlere katkı sunabilecek kapasitede bir şehir olduğunu belirten Kayan, “Mersin Sanayi Odası hedefi, kentimizin sanayi kimliğini daha görünür hale getirecek önemli bir adımdır. Sanayicimizin ihtisaslaşmış bir yapı altında daha güçlü temsil edilmesi, savunma sanayisi gibi yüksek katma değerli alanlarda firmalarımızın daha organize hareket etmesini sağlayacaktır. Ar-Ge, sertifikasyon, kümelenme, ana yüklenici firmalarla iş birliği, nitelikli üretim ve ihracat süreçlerinde Mersin’in daha kurumsal bir zeminde ilerlemesi, kentimizin stratejik üretim rolünü güçlendirecektir” dedi.

“Firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum”

Fuarda Mersin’i temsil eden firmaların kentin üretim vizyonu açısından önemli bir adım attığını dile getiren Kayan, “SAHA 2026’da Mersin’i temsil eden tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu firmalarımız yalnızca kendi markalarını değil, Mersin’in sanayi kabiliyetini, üretim disiplinini ve yüksek teknolojiye uyum potansiyelini de temsil etmiştir. Kentimizin savunma sanayisine destek vermesi, Mersin adına gurur verici olduğu kadar, geleceğe dönük güçlü bir ekonomik vizyonun da işaretidir” dedi.

Kayan, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Bu başarı, yerli üretim kararlılığının, mühendislik emeğinin, sanayicimizin cesaretinin ve devletimizin stratejik vizyonunun sonucudur. Mersin olarak bu büyük yürüyüşe daha fazla katkı sunmalıyız. Üretim gücümüzü savunma, havacılık ve uzay sanayisi gibi stratejik alanlarla buluşturduğumuzda, hem kent ekonomimize hem de ülkemizin milli üretim hedeflerine daha güçlü katkı sağlayacağız” diye konuştu.