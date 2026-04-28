Mersin, Saha Expo’da tek yürek olacak

Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 9 Nolu Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi tarafından, ‘Teknoloji ve İş Dünyası Bahar Etkinliği’ düzenlendi. Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımı Anadolu’ya yayılırken, Akdeniz’in yükselen yıldızı Mersin’den dikkat çeken bir hamle geldi. DASSAD öncülüğünde şehir, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek SAHA Expo’da tek stant, tek güç anlayışıyla temsil edilecek. DASSAD Başkanı Hakan Kayacı, bu katılımı sıradan bir fuar organizasyonu olarak görmediklerini vurguladı. Kayacı, “Bu adımı bir gövde gösterisi olarak değerlendiriyoruz. Mersin’in Türkiye’deki varlığını güçlü şekilde hissettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayi tam bağımsızlığın anahtarı”

Savunma sanayinin artık yalnızca bir üretim alanı olmadığını belirten Kayacı, “Bu sektör, tam bağımsızlığın anahtarıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonunda savunma alanında dev adımlar atılırken, Mersin’in bu sürecin dışında kalması düşünülemez” ifadelerini kullandı. DASSAD’ın bugün 35’i aşkın kurumsal üyeyle güçlü bir yapı oluşturduğunu kaydeden Kayacı, Doğu Akdeniz’in savunma sanayinde özel yatırım bölgesi ilan edilmesi için Ankara nezdinde temasların sürdüğünü açıkladı.

“Mersin’in potansiyeli ortaya çıkacak”

Toplantıda söz alan Hakan Sefa Çakır ise Mersin’in ekonomik ve teknolojik potansiyeline dikkat çekerek, “Fikirlerin ve girişimlerin desteklenmesi, kurumların birlikte hareket etmesiyle Mersin çok daha ileri noktalara taşınacaktır” diye konuştu.