Mersin-Şam arasında direkt uçuşlar başladı

MERSİN/EKONOMİ



Fly Cham Havayolları ile Çukurova (COV) - Şam (DAM) seferleri, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 frekans olarak düzenlenecek. Bu yeni rota, Çukurova’dan Suriye’ye kesintisiz bir ulaşım imkânı sunarken, bölgedeki dış hat bağlantılarını daha da güçlendiriyor.



6 Eylül akşamı DAM-COV hattında ilk uçuşunu gerçekleştiren Fly Cham Havayolları Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda su takı selamlamasıyla, kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılandı. Yeni seferlerle bölge halkı için Çukurova -Şam hattına daha konforlu ve hızlı ulaşım imkânı sağlanacak.