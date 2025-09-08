  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Mersin-Şam arasında direkt uçuşlar başladı
Mersin-Şam arasında direkt uçuşlar başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuş ağına yeni bir destinasyon ve yeni bir havayolu daha ekledi. Fly Cham, 6 Eylül akşamı Şam’dan Çukurova’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MERSİN/EKONOMİ

Fly Cham Havayolları ile Çukurova (COV) - Şam (DAM) seferleri, Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 frekans olarak düzenlenecek. Bu yeni rota, Çukurova’dan Suriye’ye kesintisiz bir ulaşım imkânı sunarken, bölgedeki dış hat bağlantılarını daha da güçlendiriyor.

6 Eylül akşamı DAM-COV hattında ilk uçuşunu gerçekleştiren Fly Cham Havayolları Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda su takı selamlamasıyla, kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılandı. Yeni seferlerle bölge halkı için Çukurova -Şam hattına daha konforlu ve hızlı ulaşım imkânı sağlanacak.

