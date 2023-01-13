Mersin Serbest Bölgesi’nde 4 milyar dolarlık ticaret barajı aşıldı  

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - CEY Holding yönetimindeki Mersin Serbest Bölgesi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artış ile 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, bölgede üretimin başladığı 1987 yılından bu güne kadar geçen 35 yıllık sürede en yüksek yıllık ticari hacim seviyesine ulaştıklarını aktardı. 1988 yılından bu yana gerçekleşen ticaret hacimlerinin ise toplamda 75,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Ali Avcı, “Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren 18 serbest bölge içerisinde Ege Serbest Bölgesi’nden sonra en yüksek ticaret hacmine sahip 2’nci serbest bölge olma konumunu sürdürüyor. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalar bünyesinde 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artış ile 10 bin 464 kişiye doğrudan istihdam sağlandı. Bölgemizdeki faaliyetler sebebiyle dolaylı istihdam rakamı ise 11 bin kişiye kadar ulaşıyor. Sağladığı istihdam sayesinde gerek ilimiz ve gerekse ülkemiz için önemli bir istihdam merkezi konumundayız. Bölgemizde 292 yerli ve 101 yabancı sermayeli şirket faaliyeti söz konusu olup toplam firma sayımız da 393’e ulaştı” dedi.

2’inci Serbest bölge için çalışmalar sürüyor

Mersin’de toplamda 864 bin metrekare arazi üzerinde kurulan 636 bin metrekarelik üretim tesislerinin tamamını yatırımcılara teslim ettiklerini kaydeden Ali Avcı, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiklerini söyledi. Yeni tesis taleplerine hızla yanıt vermek üzere Mersin’de 2’inci bir serbest bölge kurmak için çalışmaları ve yatırım sürecini hızlandırdıklarını belirten Avcı, “Cey Holding olarak yönetimini üstlendiğimiz 4 liman, 14 lojistik terminal ve 2 serbest bölge ile intermodal taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarından biriyiz. Yılda yaklaşık 30 milyon ton yük elleçleme ve aynı anda 3 milyon ton depolama kapasitesi ile çalışıyoruz. Mersin Serbest Bölgesi’nde hizmet kalitemizi artırmak ve potansiyel yatırımcılara yeni yatırım alanları sunmak amacıyla çalışmalarımıza ve yatırımlara devam ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesinin artırılmasına katkı sunulmak üzere Cey Holding tarafından Mersin’de 2. Serbest Bölge kuruluş çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

MESBAŞ Port, 2022’de 1,8 milyon ton yük elleçledi

Mersin Serbest Bölge Limanı’nda (MESBAŞ Port) 2022 yılı sonunda fiili elleçleme tonajını 1.8 milyon tona yükselttiklerini kaydeden MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı şöyle konuştu: “Toplam yük hacmimiz 2021 yılına göre yüzde 14 artış sağladı. Kendi sınırlarımız içerisindeki özel rıhtımlarımız sayesinde bölgemizdeki firmalarımıza önemli lojistik avantajlar sağlıyoruz. Denizyolunun yanısıra diğer ulaşım şebekelerine olan bağlantıları ve yakınlığı, Orta Doğu ülkeleri ile transit ticaret işlemlerinde fonksiyonel kullanımı ve transit malların geçişine daha çok imkân veren konumda bulunuyoruz.”