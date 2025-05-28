Mersin, Suriye’nin yapılanmasında ortaklık yapmak istiyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) tarafından ‘yeniden yapılanmada diplomasi, güvenlik ve ticaret’ temasıyla düzenlenen Suriye Zirvesi, kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Toplantıya MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Kerem İmrak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş başta olmak üzere, kentin ileri gelen isimleri katıldı.



Savaş bitti, gündemde imar var

Organizasyonun açılış konuşmaları bölümünde katılımcılara hitap eden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye’deki iç savaşın başlamasıyla birlikte Mersin’in büyük bir göç aldığına işaret etti. Barış ve hoşgörü ortamının hâkim olduğu kente Suriyelilerin kolay adapte olduğunu dile getiren Çakır, “Kentimizde 300 binden fazla Suriyeliyi ağırladık. Misafirlerimizi iş gücüne entegre edebildik. Ticaret yapanlar işlerine devam etti. 12-13 yılda güzel bir ivme kazanıldı. Şuan ülkemizde Türkçeyi ve kültürümüzü bilen 4 milyon Suriyeli var. Bu büyük bir avantaj. Şimdi savaşın ardından Suriye yeniden imar edilecek. Mersin iş dünyası olarak, Suriye’deki imar yapılanmasının Mersin, Hatay ve Gaziantep ortaklığında yürütülmesini arzuluyoruz. Ortada 190 senelik sınır ve bin yıllık mazimiz var. Komşuluk bizim kültürümüzde çok önemli. Komşuya destek verilir, destek alınır. Suriye’yi de o gözle görüyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin yeni yüzyıl hedefiyle yeniden bir güç olabilmesi için misyon, vizyon ve farkındalığını artırması gerektiğini kaydeden USPUM Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu ise Suriye ile tekrar büyük bir ekonomik ve kültürel bütünlük sağlanabileceğini aktardı.



Konuşmaların ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinin yapılandırılmasına dair fikir ve önerilerin tartışıldığı çeşitli paneller düzenlendi.