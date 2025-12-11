Mersin tarımı, bu fuar ile görücüye çıktı

Açılış töreninde konuşan Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Mersin’in yalnızca bir fuar kenti değil, Türkiye’nin tarımsal başarısının lokomotifi olduğunu belirtti. Narenciye bahçelerinden örtü altı üretimine, ihracat başarısından yenilikçi tarım uygulamalarına kadar Mersin’in, 2024’te 4 milyar doları aşan tarımsal ihracatıyla ülkemizin gurur şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Gül, “Bu fuar da o başarı hikayesinin yeni sayfalarını yazacağımız ortak bir zemin sunuyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise kentin, iklimi ve üretici dinamizmiyle Türkiye için stratejik bir tarım merkezi olduğuna kaydederek, fuarın sektör için büyük önem arz ettiğini söyledi.

“Fuar ulusal ölçekte ivme kazandı”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, fuarın ulusal ölçekte kazandığı belirterek, “Mersin, yalnızca tarımın bugünü için değil, geleceğin tarım teknolojilerinin şekillendiği bir merkezdir. Bu yıl 20 ilden 78 firmanın katılım sağlaması, buna 32’sinin Mersin dışından gelmesi, fuarımızın ülke genelinde bir cazibe noktasına dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Burada kurulacak her iş birliği, paylaşılacak her deneyim ve atılacak her adım, sadece Mersin’e değil Türkiye’nin tarımsal geleceğine yapılmış bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

“Üreticiler için büyük bir fırsat”

Açılışta son sözü alan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise dijitalleşmenin arttığı bir dönemde yüz yüze buluşmaların değerinin daha da arttığını ifade etti. Fuarın üretici için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Özyiğit, “Teknoloji gelişiyor ama tarım hâlâ insan emeğiyle, toprağa dokunarak yapılan bir üretim şekli. Köyden kente göçün arttığı bir dönemde üretimi sürdürülebilir kılmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu fuar, üreticimizin güçlenmesine katkı koyan önemli bir platformdur” şeklinde konuştu.

19 ilden 120 firma katılım sağladı

Bu yıl üç holde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Mersin Tarım Fuarı, başta Mersin olmak üzere 19 farklı ilden gelen katılımcıları ağırlıyor. Topraksız tarımdan güneş enerji sistemlerine, fidancılıktan drone teknolojilerine, sera ekipmanlarından bitki beslemeye kadar 120 firma, kurum ve STK ziyaretçilere sektörün en güncel çözümlerini sunuyor.

Açılış töreninin ardından kapılarını ziyaretçilere açan Mersin Tarım Fuarı, 14 Aralık Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.