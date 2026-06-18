Mersin Ticaret Borsası 100 yaşında

Mersin'de gerçekleştirilen programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Valisi Atilla Toros, iş dünyasının temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, üç kuşaktır Mersin Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ile geçmiş dönem başkanları onurlandırıldı. Böylece kurumun yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir yapı değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir üretim ve girişimcilik kültürünün taşıyıcısı olduğu vurgulandı.

Hisarcıklıoğlu'ndan üreticiye övgü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsası'nın yüzyıllık geçmişinin Türk tarımının ve ticaretinin gelişim sürecine tanıklık ettiğini belirterek, üreticilerin ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekti. Üç nesildir Borsa çatısı altında faaliyet gösteren firmaların ödüllendirilmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, toprağı işleyerek üretime değer katan çiftçilerin ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan girişimcilerin Türkiye ekonomisinin temel gücü olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, bir asırdır üyelerine hizmet veren Mersin Ticaret Borsası'nın bölgesel kalkınmadaki rolüne işaret ederek, kuruma emek veren tüm yönetici ve üyeleri tebrik etti.

"İkinci yüzyıla güçlü hedeflerle"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise yaptığı konuşmada, 100 yıllık kurumsal geçmişin büyük bir sorumluluk da yüklediğini belirtti. Mersin'in tarım, lojistik, ticaret ve sanayide sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması için çalıştıklarını kaydeden Özdemir, özellikle gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim başlıklarının yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Mersin ekonomisinin yüzyıllık tanığı

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında faaliyetlerine başlayan Mersin Ticaret Borsası, geçen 100 yılda Türkiye'nin tarım ve ticaret politikalarındaki dönüşüme eşlik etti. Bugün Türkiye'nin önemli tarım ve ihracat merkezlerinden biri olan Mersin'in ekonomik gelişiminde aktif rol üstlenen kurum, yeni yüzyıla da üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle giriyor.

Programın sonunda hazırlanan 100. yıl pastası kesilirken, Türk opera sanatçısı Hakan Aysev'in verdiği konser geceye kültürel bir renk kattı.