Mersin turizminde yeni yol haritası

Mersin Turizm ve Kültürel Odak Çalışma Kurulu aylık toplantısını tamamladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Dünya trendleri masaya yatırıldı

Toplantıda, Mersin Turizm Eylem Planı hazırlanırken Dünya Turizm Örgütü’nün 2030 yılı projeksiyonlarının dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldı. Küresel turizm anlayışının kitlesel hareketlerden uzaklaşarak butik, deneyim ve tematik turizm modellerine yöneldiği ifade edildi. Bu dönüşümün, doğal ve kültürel anlamda bakir alanlara sahip Mersin için önemli fırsatlar barındırdığı belirtilirken, doğa, gastronomi, inanç ve kültür turizmi gibi alanlarda özgün ürünlerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Marka değeri ve tanıtım atağı

Toplantıda Mersin’in turizm marka değerinin artırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Bu kapsamda geniş katılımlı bir tanıtım çalıştayı düzenlenmesi ve profesyonel bir iletişim stratejisinin hayata geçirilmesi önerildi. Ortak akıl ile oluşturulacak güçlü bir tanıtım dili sayesinde kentin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilebileceği vurgulandı.

Toplantıda paylaşılan verilere göre, Mersin iç pazar turist sayısı bakımından 2024 yılında 13’üncü sırada yer alırken, 2025’te 10’uncu sıraya yükseldi. Bu yükselişin küçük ancak etkili dokunuşlarla sürdürülebileceği ve kentin kısa vadede ilk 5 il arasına girebileceği ifade edildi. Toplantıda özellikle yeni destinasyon arayışında olan turist profiline dikkat çekildi. Başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere alternatif pazarlara yönelik stratejik açılımların, Mersin’in turizm pastasından aldığı payı büyüteceği ifade edildi.