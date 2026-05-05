Mersin, Türkiye-AB İş Diyaloğu Programına ev sahipliği yapıyor

Eurochambres ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen proje; Türkiye ve Avrupa iş dünyası arasındaki kurumsal bağları güçlendirmeyi, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarında ortak fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Programın açılış toplantısında konuşan Mersin Deniz Ticaret Odası yetkilileri, kentin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuna dikkat çekerek, Mersin’in Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya arasında önemli bir ticaret köprüsü olduğunu vurguladı. Çalışma ziyaretinin, kentin liman, lojistik ve turizm potansiyelini uluslararası paydaşlara tanıtmak açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca proje yetkilileri ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, TEBD II’nin iş dünyaları arasındaki iş birliğini derinleştirme hedeflerine dikkat çekti.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda, Mersin’in ticari kapasitesi, enerji verimliliği projeleri ve iyi uygulama örnekleri Avrupalı katılımcılarla paylaşıldı. Günün devamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, enerji verimliliği ve yeşil lojistik alanındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Dört gün sürecek program boyunca Mersin Uluslararası Limanı, Mersin Serbest Bölgesi ve çeşitli lojistik tesislere teknik ziyaretler düzenlenecek. Ayrıca katılımcılar, Tarsus, Silifke ve Taşucu bölgelerinde gerçekleştirilecek saha gezileriyle kentin turizm ve gastronomi potansiyelini de yakından inceleme fırsatı bulacak.