Mersin, uluslararası bakliyat sektörü temsilcilerini ağırladı

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya borsa üyeleri de katıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin bakliyat sektöründeki konumu, kamu-özel sektör iş birliği modeli, işleme ve depolama süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ile ticaret ve ihracat stratejileri ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN BAKLİYAT TİCARETİNİN MERKEZİ MERSİN"

Toplantının açılışında konuşan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in Türkiye'nin bakliyat ticaretindeki stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yalnızca kendi üretimiyle değil, uluslararası ticaret ağıyla da sektörde güçlü bir aktör olduğunu belirten Özdemir, Kanada, Rusya, Kazakistan ve Avustralya gibi ülkelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ürünlerin işlenerek yeniden ihraç edildiğini şeklinde konuştu. Serbest bölge ve gümrüklü antrepo altyapısıyla Türkiye'nin önemli bir lojistik ve aktarma merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Özdemir, üretici ile tüketici pazarlarını birbirine bağlayan bu yapının en önemli merkezlerinden birinin Mersin olduğunu söyledi.

KAZAKİSTAN'IN "MERCİMEK KUŞAĞI" MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki ticaret ve üretim iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Özdemir, Kazakistan'ın son yıllarda uyguladığı "mercimek kuşağı" modelini dikkat çekici bir başarı örneği olarak değerlendirdi. Yaklaşık 10 yıl önce 8 bin ton mercimek üretimiyle dünya sıralamasında 20'nci sırada bulunan Kazakistan'ın, uyguladığı tarım politikaları sayesinde üretimini 58 kat artırarak 456 bin tona çıkardığını belirten Özdemir, ülkenin bugün dünyanın beşinci büyük mercimek üreticisi konumuna ulaştığını kaydetti.

Başta Kuzey Kazakistan, Kostanay, Akmola, Pavlodar ve Aktöbe bölgelerini kapsayan üretim modelinin, bu başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

“TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ BÖLGE İÇİN YOL GÖSTERİCİ”

FAO Tarım Uzmanı Saso Martnov da Türkiye'nin üretim, lojistik ve ticaret alanındaki deneyiminin bölge ülkeleri açısından önemli bir referans olduğunu belirtti. Martnov, ziyaret kapsamında Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında üretim, Ar-Ge, tohumculuk ve tarımsal teknoloji alanlarında geliştirilebilecek iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

EBRD'DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VURGUSU

Toplantıda konuşan EBRD Temsilcisi Jamie Macadam ise dünya nüfusundaki artışın tarımsal üretim üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı. Artan nüfusun sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde beslenebilmesi için bakliyat üretiminin kritik öneme sahip olduğunu belirten Macadam, kuru baklagillerin hem toprak verimliliğini artırdığını hem de biyoçeşitliliğin korunmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanan toplantının ardından heyet, Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Şirketi ile Bakliyat Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.