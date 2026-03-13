Mersin, yeşil dönüşümde AB ile ortak çalışmalara başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Eurochambers iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında desteklenen proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilirken sözleşme makamı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi görev yapıyor. MTSO’nun başvuru sahibi olduğu proje; Adana Ticaret Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Belçika’dan VOKA Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülecek. Projenin açılış toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge de katılırken, toplantıda projenin amacı, kapsamı, uygulanacak faaliyetler ve iş dünyasına sağlayacağı katkılar katılımcılarla paylaşıldı.

Proje kapsamında proje ortaklarının bünyesinde “Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri” kurulması planlanıyor. Bu merkezler aracılığıyla KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunularak işletmelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir üretim ve ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ekosisteminin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği pazarlarındaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca yeşil alanda çalışan firmaların eşleştirilmesi için yakın gelecekte AB’den katılımcılarla birlikte proje kapsamında B2B’ler düzenlenmesi planlanıyor.

Bucuge: “Yeşil dönüşüm çalışmaları kritik önem taşıyor”

Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, dünyanın jeopolitik, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçtiğini belirterek, buna rağmen insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunun küresel iklim değişikliği olduğunu vurguladı. Bu sorunun bireysel çabalarla değil, ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle yönetilebileceğini ifade eden Bucuge, bu noktada yeşil dönüşüm çalışmalarının kritik önem taşıdığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreciyle bu alanda önemli bir vizyon ortaya koyduğunu dile getiren Bucuge, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın da üyelerinin bu sürece uyum sağlaması ve küresel pazarlarda rekabet gücünü koruması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bucuge, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Avrupa Odalar Birliği desteğiyle, Adana Ticaret Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Belçika VOKA Flaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası ı ortaklığında yürütülecek “Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri” projesinin KOBİ’lerin sürdürülebilir üretim ve ticaret kapasitelerini geliştirmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Proje kapsamında kurulacak merkezler aracılığıyla işletmelerin Yeşil Mutabakat gerekliliklerini daha iyi anlayacağına, çevresel performanslarını geliştireceğine ve yeşil finansman olanakları ile uluslararası iş bağlantılarına daha kolay erişebileceğine inandıklarını dile getiren Bucuge, tüm KOBİ’leri bu sürecin aktif bir parçası olmaya davet etti.

Belçika ve Bulgaristan deneyimlerini paylaştı

Toplantıda ayrıca proje ortakları da deneyimlerini paylaştı. Belçika’nın Flanders Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, şirketlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda aksiyon planları oluşturarak yeşil dönüşüm süreçlerini sistematik şekilde yürüttüklerini aktardı.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ise yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye, Bulgaristan ve Belçika’daki iş dünyasının birlikte hareket etmesinin, doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte ve karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli katkı sağlayacağını ifade etti.