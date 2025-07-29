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Mersin’de açıldı: Navishopper, e-ticaretin rotasına çiziyor

Mersin’de, ‘e-ticaretteki navigasyonunuz’ sloganıyla kurulan Navishopper; ‘stratejik marka inşası ve konumlandırma, uluslararası pazarlara yönelik iletişim danışmanlığı, kapsamlı pazar araştırmaları ve analiz’ hizmetleriyle şirketler ile girişimcilere yol gösteriyor.

Haber Merkezi
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Mersin’de açıldı: Navishopper, e-ticaretin rotasına çiziyor
Navishopper Marka Geliştirme Danışmanı Burak Kölemen & Kurucu Alper Ulak
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ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Navishopper Marka Geliştirme Danışmanı Burak Kölemen, faaliyet alanlarını ‘stratejik pazarlama’ şeklinde özetledi. Dünyanın en büyük çevrimiçi satış platformlarından Amazon’un çalışma prensibiyle, markaların küresel pazarda güçlü, sürdürülebilir ve kârlı bir konuma ulaşmasını sağlamak adına çeşitli planlar geliştirdiklerini belirten Kölemen, ürünün dijital pazarlardaki performansını analiz ederek, e-ticaret platformları üzerindeki gerçek satış verileriyle desteklenen detaylı raporlar hazırladıklarını anlattı. Buna bağlı olarak, danışanlarıyla e-ticaret odaklı ürün gruplarında doğru yatırım kararı için gerekli stratejik öngörüler paylaştıklarını dile getiren Kölemen, online eğitim programlarıyla sektörel bir vizyon oluşturduklarını ifade etti. Kölemen; uluslararası standart ve taleplerin aralarında Amerika, Brezilya, Almanya, Polonya ve İsveç gibi ülkelerin bulunduğu 15 farklı bölgedeki analistlerin çalışmalarıyla Türkiye’ye taşındığını söyledi.

Mersin’de açıldı: Navishopper, e-ticaretin rotasına çiziyor - Resim : 1“Konumlandırılmış bir marka kendi fiyatını belirler”
E-ticarette marka stratejisinin önemine dikkat çeken Burak Kölemen, marka kavramının renk, font ya da slogandan ibaret olmadığını vurguladı. Markanın bir kimlikle müşteri zihninde yer kaplaması gerektiğinin altını çizen Kölemen, “Marka olmak tasarım meselesinden çok bir karar meselesidir ve marka kimliği, stratejik çalışmalar ve konumlandırmayla yön bulur. Pazar sizin ne sunduğunuzla değil, ne fark ettirdiğinizle ilgilenir. Herkesin aynı ürünleri sattığı dünyada, ürünlerin bir anlamı olmalıdır. Satışa konu materyallere o anlamı veren husus ise konumlandırmadır. ‘Rakibiniz ucuzsa, siz neden pahalı olmalısınız? Rakibiniz ulaşılabilirse, siz neden seçkin kalmalısınız?’ gibi soruların cevabı rotanızı çizer. Markanın olmadığı bir ortamda indirimlerle büyümeye çalışmak mümkün değildir. İndirim yapıyı büyütmez, büyümeyi erteler. Oysa konumlandırılmış bir markanın fiyatını müşteri değil, markanın ve ürünün kendisi belirler. Bu açıdan bakıldığında marka stratejisi bir lüks değil, mecburiyettir. Doğru konumlanan bir marka satış başarısıyla duyulur. Navishopper olarak markaları stratejik bir kimliğe kavuşturuyoruz” dedi.

Doğru adımlar ve profesyonel yönlendirmelerle herkesin e-ticarette başarılı olabileceğine işaret eden Burak Kölemen, güvenilir yol haritası için kurucu Alper Ulak ile Amazon Operasyon Müdürü ve Elçisi Günel Ağazade’nin de yer aldığı uzman kadroyla göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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