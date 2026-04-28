Mersin’de bakliyat CLN Gıda ile katma değere dönüşüyor

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Erdem öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan tesisle organik (nohut, mercimek ve fasulye vb.) ürünlerin una dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu yatırımın hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik üretim yapması öngörülüyor.

Erdem, küresel pazarda glütensiz ürünlere olan talebin hızla arttığına dikkat çekerken, bakliyat unlarının bu alanda önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti. Modern üretim tekniklerinin kullanılacağı tesiste gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge çalışmaları öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Planlamaya göre yatırımın tamamlanmasının ardından tesisin 2026 yılının ikinci yarısında üretime başlaması hedefleniyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık on binlerce tonluk bakliyat işleme hacmine ulaşılması beklenirken, projenin bölge ekonomisine ve ihracata da önemli katkı sağlaması öngörülüyor.