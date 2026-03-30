Mersin’de hedef yüzde 50’nin üzerinde kalıcı istihdam

Türkiye’nin lojistik, tarım ve dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin, iş gücü piyasasındaki performansıyla göz dolduruyor. TÜİK tarafından açıklanan il düzeyindeki işsizlik ve istihdam verilerini değerlendiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, kentin son yıllarda sergilediği ekonomik direnci ve yükseliş grafiği ile ilgili açıklama yaptı. Kayan, “Pandemi sonrası toparlanma sürecini başarıyla yöneten Mersin, hem istihdam oranını artırmayı hem de işsizlik rakamlarını aşağı çekmeyi başardı” şeklinde konuştu.

İstihdamda 4 Yılın Zirvesi

Mersin’in üretim iştahının rakamlara yansıdığını ifade eden Başkan Mehmet Sait Kayan, kentin istihdam oranlarındaki yükseliş trendine dikkat çekti. 2022 yılında %47,6 olan istihdam oranının, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen 2025 yılı itibarıyla %49,2 seviyesine ulaşarak rekor kırdığını müjdeledi.

Kayan, yaptığı stratejik analizde, "2023 yılında %46,0 seviyesine kısa süreli bir gerileme yaşansa da, 2024’teki %47,8’lik ivme bizi 2025’te %49,2 ile son dört yılın zirvesine taşıdı. Türkiye ortalaması olan %49,0’ın üzerine çıkmış olmamız, Mersin iş dünyasının yatırım motivasyonunun ve kentimizin lojistik gücünün somut bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

İşsizlik Oranlarında Mersin Modeli

İstihdam artarken işsizlik cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşandığını anlatan Kayan, 2022 yılında %8,6 olan işsizlik oranının kademeli olarak düştüğünü belirterek, Mersin’in bölgesel bir istihdam kalkanı görevi gördüğünü vurguladı.

TÜİK verilerine göre Mersin’de işsizlik oranlarının 2023’te %7,1’e gerileyerek tarihi bir başarıya imza attığını anımsatan Kayan, “2024 yılında %6,6 ile dip noktayı gören oran, 2025 yılı projeksiyonlarında %7,7 bandında dengelendi” dedi. Kayan, bu tablonun Mersin’i komşu iller olan Adana (%11,6) ve Hatay (%9,7) gibi yüksek işsizlik oranlarına sahip bölgeler arasında pozitif yönde ayrıştırdığını ifade etti.

Lojistik, Tarım ve Sanayi: İstihdamın Motorları

Mersin’in sadece bir liman kenti değil, aynı zamanda üretim ve sanayi üssü olduğuna dikkat çeken Kayan, istihdam artışının temel nedenlerini şöyle özetledi: “Ham ürün ihracatından katma değerli işlenmiş tarım ürünlerine geçiş, nitelikli iş gücü talebini ve istihdamı artırdı. Mersin Limanı ve Serbest Bölge'deki büyüyen işlem hacmi, binlerce kişiye yeni iş kapısı açtı. Bölgedeki enerji projeleri ve organize sanayi bölgelerindeki kapasite artışları, iş gücü piyasasını diri tuttu.”

İş Göçü ve Sosyo-Ekonomik Değişimlerin Etkisi

Başkan Kayan, Mersin'in çevresindeki illerde yaşanan deprem felaketi sonrası ciddi bir sosyo-ekonomik değişim yaşadığını hatırlattı. Bu durumun Mersin’i bir "iş gücü cazibe merkezi" haline getirdiğini belirten Kayan, "Çevre illerden gelen göç dalgası, iş gücü arzını artırırken istihdam piyasası üzerinde bir basınç oluşturdu. Ancak Mersin'in güçlü sanayi altyapısı bu baskıyı göğüsleyerek, kenti göç alan ve istihdam üreten bir yapıya kavuşturdu" dedi.

Hedef %50’nin Üzerinde Kalıcı İstihdam

Mehmet Sait Kayan, MÜSİAD olarak önceliklerinin genç istihdamı ve dijital dönüşüm olduğunu belirtti. İş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitime ağırlık vereceklerini duyuran Kayan, şunları söyledi: “Hedefimiz, Mersin’in istihdam oranını %50 bandının üzerine kalıcı olarak taşıyarak işsizlikte %5’li seviyeleri zorlamaktır. İşveren ve iş arayan arasındaki köprüyü dijital çözümlerle daha sağlam hale getireceğiz. Katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle Mersin’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız."