Mersin’de istihdam garantili lojistik eğitim merkezi açıldı

Tören, TCDD Yenice Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Prof. Dr. Murat Koç, Mersin Schools of Logistics’in bir vizyon projesi olduğunu belirterek, “İlk adımı atılan proje takip eden dönemde daha da gelişecek. Burada eğitim görecek kursiyerler çok hassas incelemeler sonucunda belirlendi. Hızlı tren hattı, havalimanı ve limanların bulunduğu lokasyonda, lojistik faaliyetlerini destekleyen bir eğitim anlayışı oluşturmaya gayret ettik” dedi.

Eğitim-öğretim koordinatörlüğünün dünyadaki örnekleri incelediğini ifade eden Koç, ders içerikleri ve konuklar konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin projeye yüksek düzeyde destek vereceğini de sözlerine ekledi.

TCDD 6. Bölge Müdürü Ali Seydi Felek ise eğitime katkı sunmak için her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Aslında devlet memuruyum ama öğrencilerimiz için memur da oluruz, siyasetçi de oluruz, hizmetli de oluruz, temizlik de yaparız. Gençlerimizi geleceğe hazırlayıp, onların dünyayla yarışabilmelerini sağlamak için fayda sağlamak bizim için şereftir, onurdur, mutluluktur” diye konuştu.

Gezairi Akademi Genel Müdürü Başak Yıldırımel de projenin yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Mersin’in tüm taşıma modlarının merkezinde yer alan önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Yıldırımel, üniversitelerin sektöre nitelikli mezunlar kazandırdığını ancak iş deneyimi eksikliği nedeniyle bu mezunların istihdamında zorluk yaşandığını ifade etti. Yıldırımel, projenin temel amaçlarından birinin bu eksikliği gidermek olduğunu belirterek, “Burada uygulamalı öğrenme, teorik bilgilerin pratik becerilere dönüşmesi üzerinde duracağız” şeklinde konuştu.