Mersin’de kadın kaynak ustaları iş gücüne dâhil olacak

MERSİN/EKONOMİ



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya; metal sac, makine, tekstil, inşaat ve ahşap mobilya alanında kurslar açtıklarını söyledi. Bu eğitimlere son olarak kaynak kursunun da dâhil edildiğini aktaran Maya, “Kaynak kursunda hem kadın ustalar yetiştiriyoruz hem de gençlerimizi bu mesleğe yönlendiriyoruz. Kadın ustalar kaynak kursundan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ile mezun oluyorlar. Uluslararası geçerliliği olan bir belge olduğu için, her alanda ve her yerde iş bulma imkânını da kazanmış oluyorlar. Kaynak kursumuz 20 kursiyerimizle eğitime devam ediyor. Mersin’de artık kadınlar, mesleklerin cinsiyet algısını değiştiriyor” dedi.



Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Güner Kılınç ise “Makine bakım ustasıyım. Şimdi de kaynak öğrenmek istedim. Aynı zamanda bir kaynakçı eşiyim. Hocalarımızın desteğiyle başaracağımı düşünüyorum” diye konuştu.