Mersin’de mobilya sektörü tek merkezde buluşacak

Mersin Mobilya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MERMOB) öncülüğünde planlanan projeye ilişkin değerlendirme toplantısı, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya MERMOB yönetimiyle birlikte çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

“Otoyol, liman ve lojistik avantaj”

Toplantıda konuşan MERMOB Başkanı Muhammed Sadık Özkan, valilik tarafından önerilen arazinin konum avantajından bahsederek, alanın Erdemli Otoyol bağlantısının hemen yanında, D-400 Karayolu’na ise yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğunu vurguladı. Bu durumun projeye lojistik anlamda büyük güç katacağını belirten Özkan, “Çukurova Mobilya Kent, Tarsus OSB gibi otoyol avantajına sahip olacak. Ayrıca Taşucu Limanı’na erişim imkânı, ihracat için ciddi bir fırsat yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“Kısır tartışmalarla fırsat kaçırılmamalı”

Akdeniz Ağaç ve Orman Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Tarık Ciğer ise arazinin stratejik önemine dikkat çekerek, bazı çevrelerde dile getirilen “uzaklık” endişelerinin çok dikkate alınacak bir konu olmadığını belirtti. Artık organize ve planlı bir üretim olması gerektiğini ifade eden Ciğer, “Dünya artık çok küçük. ‘İşçi bulunmaz, usta gelmez’ gibi düşüncelerle kısır döngüye girmemeliyiz. Sadece ekim ayında 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam geçmişte 1,5–2 milyon dolar seviyelerindeydi. Organize ve planlı üretimle Mersin’in potansiyeli çok daha yukarı taşınır” şeklinde konuştu.

Kayınlar Kereste Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayın ise uzun zamandır bir yerleri olsun diye mücadele ettiklerini sonunda gerçekleştirilen girişimler sayesinde bir yer bulunduğunu ifade ederek, “Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. Böyle bir yerin olması hepimize ivme katacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda, toplantıya katılan 17 iş insanının tamamı, Erdemli’deki arazinin yatırıma uygun olduğu yönünde oy birliğiyle görüş bildirdi. Sürecin ilerletilmesi ve resmi adımların atılması amacıyla bir kooperatif kurulması için imzalar atıldı.