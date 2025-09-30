Mersin’de ‘oda’ tartışması sürüyor

MERSİN/EKONOMİ



Geçtiğimiz hafta meclis toplantısındaki ‘140 yılın bize yüklediği sorumlulukla şehrimizi el ele büyüteceğiz. Bölmek isteyenlere karşı duracak, birleştiren ve büyüten olacağız. Şehrimizin birlik beraberliğine zarar verecek kim olursa olsun karşısında olacağız. 140 yıllık MTSO’yu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur’ şeklindeki söylemiyle dikkat çeken MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



“Başka sebepler olduğunu biliyoruz”

MTSO’nun tüccar ve sanayicisiyle ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayıp Mersin’in sanayi odasıyla ülke gündemine taşınmasının doğru olmadığını savunan Çakır, “Konu MTSO üyelerinin konusudur, Türkiye’nin değil. Biz diyoruz ki, ‘şehrin birlik beraberliğine zarar verilmemelidir.’ Şehrin imajı bizim için çok önemli. İçimizde müstakil bir sanayi odası kurmak isteyen bu konuda çalışabilir ama bunu Türkiye’de gündem yapmaya gerek yok. Bizim finansla, yeşil dönüşümle, dijitalleşmeyle uğraşmamız gerekiyor. Sanayi odası kurulması girişimleriyle iş dünyasını ve özellikle sanayicileri meşgul etmemeliyiz” diye konuştu.



“Eksikler varsa her öneriye, projeye açığız”

Bu gündemle sanayicinin de meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çakır, “Baskı veya hatır gönülle imza verdirilmeye çalışılıyor. Bu şekilde sanayi odası kurulmaz. Mersin sanayisinin geleceği hatır gönül meselesi değildir. Eylül ayında sanayi odasının kurulacağı söylenmişti. Daha önce de gerekli şartların yerine getirilemeyeceğini söylemiştik. Görüyoruz ki kurulamadı. Sanayiciyi meşgul etmeye gerek yok. Burada amaç sanayi odası kurulması değil. Başka sebepler olduğunu biliyoruz. MTSO neyi yapamıyor da sanayi odası bunu yapacak? Eksikler varsa her öneriye, projeye açığız. Kümelenme konusunda Mersin Odak Grupları oluşturduk. Sektörlerin sorunlarını konuşacağız. Sadece sanayi konuşacak gruplarımız var. Sorunlara çözüm arayıp Ankara’ya taşıyacağız. Kaynaklarımızı bölünerek israf edecek kadar zengin bir ülke değiliz. 1000 üyeyle etkin bir oda kuramazsınız. İlgisi olmayan insanlar bu konuda yorum yapmasın. 140 yıllık MTSO’yu hep birlikte yaşatmamız lazım. En büyük gücümüz birlikteliğimiz ve dayanışma ruhudur. Bölen değil birleştiren, küçülten değil büyüten, ayrıştıran değil kucaklayan olalım. Ayrışmamalıyız” ifadelerini kullandı.



“İhtisaslaşma ‘bölücülük’ değil, çağın ihtiyacıdır”

Mersin Sanayi Odası Platformu üyeleri, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’ın sanayi odası kurulmasına yönelik çalışmalarla ilgili sar ettiği ‘bölen değil birleştiren olacağız’ sözlerine tepki gösterdi. Sanayi odasının gerekliliğini vurgulayan üyeler, Çakır’ın kentteki tüm sanayicilerden özür dilemesini istedi. Mersin Sanayi Odası Platformu’ndan yapılan açıklamada, Mersin’in farklı sektörlerdeki ekonomik değeriyle çok yönlü ve stratejik bir kent olduğu belirtildi. Bu ölçekteki bir kentte aktörlerin kendi dinamiklerini temsil eden bir örgütlenme kurmak istemesinin olağan ve sağlıklı kabul edilebileceğinin vurgulandığı açıklamada, “Alanında ihtisaslaşan kurum ve odalar, sektörlerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretir. Bu da şehrin bütününe katkı sağlar. Türkiye’nin 12 büyükşehrindeki sanayi odalarının sanayiciye sağladığı faydaları göz önünde bulundurarak, Mersin Sanayi Odası’nın kurulması için yola çıktık. Yüzlerce sanayicimiz noter huzurunda imza verdi. Yasal mevzuatların verdiği yetkilerle kurulum çalışmalarını kent-iş dünyasını ayırmadan, ayrıştırmadan yapmaktayız” denildi.



“Kutuplaşma riski yaratır”

Kentte büyük yankı uyandıran açıklama şu cümlelerle son buldu: “Çakır’ın ‘140 yıllık MTSO’nun mirasını koruma’ söylemi anlaşılır olsa da ‘bölücülük’ gibi sert bir etiket hem şehrin iktisadi gelişiminde sanayicilerin meşru taleplerini küçümsemektedir hem de kentte gereksiz bir kutuplaşma riski yaratır. Bunu talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Gerçek liderlik farklı görüşleri ortak hedeflere yönlendirecek diyalog zeminini kurmaktır. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’ı bütün sanayicilerden özür dilemeye davet ediyoruz.”