Mersin’de personel eğitiminde 1960’lı yıllardaki yapı sanat enstitüleri modeline dönülüyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) kentteki otomotiv ve lojistik sektörlerindeki nitelikli personel ihtiyacını ve istihdam sağlayacak ‘Çukurova İstihdam Fabrikası’ projesinin hayata geçirilmesi için altyapı yatırımları devam ediyor.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından finanse edilen, Tarsus Üniversitesi’nin öğrencilerinin yararlanacağı projede Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, (MTOSB) Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Koluman Motorlu Araçlar ve Renault Trucks paydaş olarak yer alıyor. Proje kapsamında Tarsus Üniversitesi MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun yanında kurulacak 2 eğitim atölyesinin yapımı hızla sürüyor.

1960’lı yıllarda uygulanan yapı sanat enstitüleri konseptinde geliştirilen proje kapsamında öğrencilere teorik bilgilerin yanında pratik ve atölye eğitim programları da uygulanacak. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Projemizle 1960’lı yıllarda uygulanan yapı sanat enstitüleri mesleki eğitim modelini yeniden bölgemizde hayat buldurtacağız.

Ayrıca orta eğitim tuzağının risklerini bertaraf edip gelişmeye ve araştırma misyonuna daha uygun bir eğitim modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında öğrencilere staj garantisi sağlayacağız. Başarılı olan öğrencilere de hem burs hem de iş garantisi sağlanacak” dedi.

Yüzde 50 teorik yüzde 50 pratik eğitim modeli geliştiriyor

Yapımı devam eden eğitim kompleksinde makine-ekipmanları, simülasyonlardan oluşan teorik ve pratik uygulamaları içeren, elektrik / elektronik, kaporta, boya ve kaynakçılık atölyelerinin yer alacağını kaydeden Hasan Engin,

“Yaratacağımız olanaklardan hem meslek liseleri ve meslek yüksekokulları öğrencileri hem de iş arayışında olan bireyler faydalanabilecek. Projemiz kapsamında ayrıca lojistik sektörünün en acil ihtiyaçlarından biri olan nitelikli şoför eğitimi de planlıyoruz.

Buradaki atölyelerimiz bünyesinde bir şoför akademisi kuracağız. Projenin başarılı olabilmesi için önümüzdeki süreçte Çukurova İstihdam Fabrikası’na öğrencilerimizi kanalize edecek yeni projelere ihtiyacımız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve İŞKUR ile görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.



Uzadalı: Eğitim müfredatına yeşil dönüşüm de girecek

Proje fikrinin otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetlerin sağlanması sırasında yaşanan nitelikli teknisyen/ ara eleman ihtiyacının karşılanması sorunu ile ortaya çıktığını belirten Koluman Motorlu Araçlar Mercedes-Benz Tarsus Şube Temsilcisi Bahattin Uzadalı, şunları söyledi:

“Proje kapsamında teknisyen ve nitelikli personel sıkıntısı yaşadığımız gövde teknolojileri, kaporta, boya, elektrik ve elektronik birimlerimizin istihdam sorununu çözmeyi amaçlıyoruz. Başarılı ve kriterlere uygun öğrencilere 2’nci sınıfta tüm öğretim süresince burs desteği sağlanacak. Yüksek performans sahibi öğrencilere de okul bitiminde iş garantisi sağlayacağız.

Projenin sağlıklı şekilde ilerlemesi için önümüzdeki süreçte aday öğrencilere yönelik farkındalık arttırıcı tanıtım ve bilgilendirme yapılması hayati önem taşıyor. Projede uygulanacak eğitim müfredatlarında yeşil dönüşüm dikkate alınarak yeni bir bölüm oluşturmasında YÖK bazında çalışmalar yapıyoruz.”