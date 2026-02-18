Mersin’de şiddetli fırtına seralara zarar verdi

Kent merkezine bağlı Kazanlı bölgesindeki biber seraları ile Anamur ilçesindeki çilek seraları fırtına ve sağanak yağıştan en fazla etkilenen alanlar oldu. Kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle bazı seraları su bastı, ürünlerde ciddi zarar oluştu.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yaşanan afet sonrası sahada incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Seralara giren suyu tahliye edemeyen seralarımız var. Özellikle çilek seralarımız zarar gördü. Dere kenarındaki seralarda da problemler yaşandı ancak o kadar büyük bir kaybımız yok. Bu bir doğal afet. Ekiplerimiz sahada, İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Öte yandan fırtına, kentin farklı noktalarında da etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Bazı binaların çatıları uçarken, yer yer elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması ve hasar gören alanlarda güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, üreticilerin ve vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte temizlik ve onarım çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.