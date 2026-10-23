Mersin’de süt üreticisi maliyet baskısıyla üretimden çekiliyor

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Mersin’de süt üreticisi, artan girdi ve lojistik maliyetleri nedeniyle üretimi sürdürmekte zorlanıyor. Yem ihtiyacının önemli bölümünün kent dışından karşılanması ve süt satış fiyatlarının bölgesel maliyet farklarını yansıtmaması, üreticinin rekabet gücünü zayıflatıyor.

Mersin Süt Üreticileri Birlik Başkanı Kuzey Acarbaş, bölgedeki süt hayvancılığının sürdürülebilirliğini tehdit eden başlıca unsurların yem tedariki, nakliye giderleri ve üretim koşulları olduğunu söyledi. Saman, yonca, mısır silajı ve soya gibi yem girdilerinin diğer illerden temin edilmesinin maliyetleri artırdığına dikkat çeken Acarbaş, petrol fiyatlarındaki yükselişin de nakliye giderleri üzerinden üreticiye yansıdığını ifade etti.

Yerel yem üretiminin yetersiz kalmasının, dış tedarik ihtiyacını artırdığını belirterek, çözüm için yem ve kaba yem üretiminin geliştirilmesi, tedarik maliyetlerinin düşürülmesi ve su kaynaklarına ilişkin sorunların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel maliyet farkı rekabeti zorluyor

Mersin’de yem kaynaklarına erişimin sınırlı olmasının, üreticiyi yem tedariki açısından daha avantajlı bölgelerdeki işletmelere kıyasla dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirten Acarbaş: “Süt satış fiyatları ülke genelinde benzer seviyelerde oluşurken bölgesel maliyet farklılıkları üreticinin kârlılığını doğrudan etkiliyor.” dedi.

Süt üretiminde yalnızca satış fiyatının değil; yem, enerji, veterinerlik hizmetleri ve nakliye gibi giderlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Acarbaş, üreticinin gelir ve gider dengesi bozuldukça faaliyete devam etmesinin güçleştiğini söyledi.

Hayvanlarını satıp bitkisel üretime yöneliyorlar

Maliyet baskısının üretim kararlarına yansımaya başladığını belirten Acarbaş, yakın zamanda yaklaşık 50 büyükbaş hayvanı bulunan bir işletmenin üretimden çekildiğini bildirdi. İşletmenin yeniden hayvancılığa dönüp dönmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

Bazı üreticilerin sürülerini küçülttüğünü, Mut ilçesinde ise hayvanlarını satarak kayısı ve zeytin yetiştiriciliğine devam eden üreticilerin bulunduğunu aktaran Acarbaş, “Bu değişim işletmelerin ekonomik koşullar karşısında faaliyet alanlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Acarbaş,“Mersin’de bazı işletmelerin üretimden çekilmesi ve üreticilerin bitkisel üretime yönelmesi, bölgesel maliyet koşullarının süt hayvancılığının devamlılığı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Sektörün geleceğinde yem tedariki, lojistik giderleri ve üreticinin gelir-gider dengesini gözeten çözümler belirleyici olacak.” dedi.





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