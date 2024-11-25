Mersin’deki fırtına çiftçileri tedirgin etti

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye’nin birçok bölgesi, yoğun kar ve sağanak yağmura teslim oldu. Ülkenin örtü altı üretim merkezi Doğu ve Batı Akdeniz’de ise fırtına vardı. Özellikle Mersin’in kıyı şeridinde yer alan Akdeniz, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerindeki biber, domates, salatalık gibi ürünlerin ekildiği bazı seralar ile ‘küçük eğme’ tabir edilen çilek seralarında maddi hasar meydana geldi.





Merkez Akdeniz ilçesinden batıya uzanan bölümdeki seraların kısmen zarar gördüğünü belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, fırtınanın afet boyutuna ulaşmadığını kaydetti. Buna rağmen hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildiren Yılmaz, “Çiftçinin yaşadığı ekonomik zorluklarla beraber ekimler azalmış, bu durum piyasadaki ürün fiyatlarına yansımıştı. Benzer doğa olaylarının sebep olduğu ürün kayıpları da maalesef fiyatlara yansıyacaktır ama bugün büyük bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmadığımız için mutluyuz” dedi.





“Acı örneklerini yaşamıştık”

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ise “Bölgemizdeki seralarda münferit yıkılmalar yaşansa da yılın bu aylarında büyük alanları kapsayan benzer doğa olayları tarımsal üretimi negatif etkileyebiliyor. Ne yazık ki geçmişte bunun acı örneklerini yaşamıştık. Kış mevsiminin geri kalan dönemlerinde benzer doğa olaylarının yaşanmamasını diliyoruz” diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de büyük bir hasar yaşanmadığı için şanslı olduklarını aktardı.

Akkuyu’da bir işçi öldü

Tarım arazilerinde büyük çaplı zarar yaşanmamasının mutlu etmesine karşın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden acı bir haber geldi. İşçilerin konakladığı konteyner çatılarının uçması nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede etkili olacak rüzgârın 50 ila 90 kilometre kuvvetinde ‘fırtına’ şeklinde eseceğini bildirerek vatandaşları uyarmıştı.