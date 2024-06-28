Mersin’deki oda ve borsalar, ekonomik gelişim için güç birliği yapacak

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu’nun ev sahipliğindeki oda-borsa başkanları istişare toplantısına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak başta olmak üzere; Anamur, Mut ile Erdemli ilçelerindeki borsa ve ticaret sanayi odalarının başkanları katıldı. Kent ekonomisinin değerlendirildiği toplantıda, mevcut ve bekleyen yatırımlarla ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Mersin, Kayseri ve Konya bölgesinin İstanbul’a alternatif olarak planlandığını belirten MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “Kentimiz; Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerini de içeren geniş hinterlandıyla avantajlı durumda. Sanayileşmenin planlandığı Kayseri ve Konya bölgesine geçiş, gelişmiş lojistik altyapısı nedeniyle Mersin’den yapılabilir. Bu konu üzerinde yoğunlaşarak lobi yapılması gerekiyor” dedi.

Kent ekonomisini değerlendiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise tarımın önemini vurgulayıp bu alandaki sorunlara değindi. İklim şartları ve su ihtiyacı göz önünde bulundurarak yeni ürün desenleri üzerinde çalışılması gerektiğini kaydeden Çakır, ilçelerdeki OSB’lerde parsel tahsislerinde katma değeri yüksek yatırımlara öncelik verilmesini talep etti.

‘Fuarcılık çalışmaları birleşsin’ çağrısı

Tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek bölgede düzenlenen fuarları değerlendiren Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak da “Adana ve Mersin’in fuarcılık konusunda birleşmesi, ortak hareket etmesi gerekiyor. Aynı fuar iki kentte ayrı ayrı düzenlenmemeli. Aksi halde panayırdan öte gidilemiyor” ifadesini kullandı.