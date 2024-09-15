Mersin’deki olası felaketler, Afet Kampüsü’nden idare edilecek

MERSİN / EKONOMİ

Güçlü bir kent lobisi oluşturmak isteyen oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ‘İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’nda bir araya geldi.

Bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları özetleyip bekleyen projeleri ve hedeflerini anlatan Vahap Seçer, kentin uzun süredir beklediği raylı sistem, Pamukluk Barajı ve MESKİ altyapı yatırımları için dış finansman bulduklarını bildirdi. Uygun kredi fırsatlarını kaçırmamak ve zaman kaybetmemek adına yatırımların biran öne cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınması gerektiğinin altını çizen Seçer, katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Afet anında kimse ne yapacağını bilmiyor”

Toplantıda üzerinde durulan kentsel dönüşüm ve deprem konusuyla ilgili Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını aktaran Seçer, “İlgili dairemiz kentsel dönüşüm, afet sakınım eylem planı, paleosismoloji çalışmaları, deprem çalıştayı ve danışma kurulu çıktılarını kapsayan çalışmalar yapıyor. Bunları 2 ay içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Mersin tsunamiden, nükleer ve kimyasal sızıntıdan akaryakıt patlama tehlikesine, sel baskınlarına ve orman yangınlarına kadar bir afet bölgesi. Kentte yaşanabilecek afetlere ilişkin Afet Kampüsü kurduk. Şehrin tahliyesinden ilk müdahalelere, alınacak önlemlerden malzemelere kadar kimse afet anında ne yapacağını bilmiyor. Depremde çadır, su ve ihtiyaç maddeleri sıkıntısı oldu. Afet durumunda vatandaşın nasıl davranacağını bilen sistematik eğitimler yok. Akıllı şehir sistemi yok. Teknolojik altyapı yatırımları yapılmamış. Kampüsle afet anını sevk ve idare edecek bir yapı oluşturacağız” dedi.

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşları, kentin menfaatleri odağında lobi oluşturmaya davet eden Seçer, makam kapasının herkese açık olduğunu dile getirdi.

“El birliğiyle çalışacağız”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise tüm sivil toplum örgütleriyle yakın iletişim içinde olduklarını belirterek, “Kent dinamiklerini kent gücünün bir parçası olarak görüyoruz. Bu gücün önemli bir parçası da Mersin Büyükşehir Belediyesi’dir. Hepimiz kentimiz için varız. El birliğiyle Türkiye’nin incisi olan kentimizin daha iyi bir konuma getirilmesi uğraşı içindeyiz” ifadesini kullandı.