Mersin’den ortak ses yükseldi: Ana konteyner limanının en doğru adresi Mersin’dir

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) bir araya gelen kentteki oda, borsa ve STK’ların başkanları, ana konteyner limanına ev sahipliği yapmak istediklerini bir kez daha dile getirdi. Ortak hazırlanan basın metnini kamuoyuyla paylaşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, söz konusu projenin 90’lı yılların başında konuşulmaya başlandığını söyledi. 1996 yılında Mersin’de yapılması planlanıp projesi çizilen, 2008-2009 yıllarında Filyos, Çandarlı ve Mersin’de inşa kararı alınan 3 konteyner limanından biri olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘Lojistik Ana Planı’nda 2024-2029 yılları arasında yaklaşık 4 milyar dolar bedelle Mersin’de yapılacağı açıklanan ana konteyner limanının 28 yıllık bir gündem olduğunu vurgulayan Çakır, “Geçtiğimiz hafta, Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımına çok yakın bir yer olan Adana-Yumurtalık’ta 12 milyon TEU’luk bir konteyner limanı yapılma kararı alındığı açıklandı. Bu durum; teknik, lojistik ihtiyaç, verimlilik ve yatırım mantığı anlamında izaha muhtaçtır. Yıllardır devletin yaptığı çalışmalara da muhalif ve tezat oluşturan bir açıklamadır. Bu konuyu, sanki iki komşu kentin bir rekabeti ve lobi gücü gibi anlamsız kavgalara çekmenin ise hiçbir anlamı yoktur” dedi.

“Kıt kaynaklar israf edilmemelidir”

Dikkat çekilmesi gereken konunun, yatırımların Mersin’e mi, yoksa Adana’ya mı yapılması kararı veya itirazının olmadığını dile getiren Çakır, “Yatırımlar fizibilite raporlarına, bölgesel ve küresel ekonomik gerçeklere göre en doğru yere yapılmalıdır. Türkiye’nin lojistik başkenti olarak nitelenen, ülkemizin en büyük limanına sahip olan, dünyanın en büyük ilk 100 liman kenti içinde olan, 150 yıldır bir lojistik kenti olarak büyüyen Mersin ana konteyner limanını beklerken, bu açıklama kafaları karıştırmıştır. Mersin; Türkiye’yi Akdeniz’de rakipsiz bir lojistik merkez yapacak olan ana konteyner limanının en doğru adresidir. Bu büyülükteki yatırımlar bölgeye hizmet veren yatırımlardır. Kıt kaynaklar israf edilmeden en doğru, en uygulanabilir, katma değeri en çok yaratacak noktaya yapılmalıdır. Bugün ana konteyner limanı yapmak için lojistiği hazır bir Mersin gerekir. Böyle bir kenti baştan kurmanın maliyeti en az 100 milyar dolardır. Bu kadar tasarruf tedbiri alınırken, bu büyüklükte yatırımlar kent lobilerine ve kısır siyasi bakışlara kurban edilemez” diye konuştu.

“Yatırımların adı doğru konmalıdır”

Dünyanın hiçbir yerinde yan yana benzer büyüklükte iki HUB limanının olamayacağını aktaran Çakır, şöyle devam etti: “Türkiye’de toplam konteyner elleçlemesinin 12 milyon TEU’yu zor yakaladığı düşünüldüğünde, iki tane yan yana 12 milyon TEU’luk liman yatırımı inandırıcı olmaz. O halde bu yatırımların adı doğru konmalı, kafa karışıklığı yaratılmamalıdır. Yumurtalık için hazırlanan ÇED raporunda, Mersin’in avantajlarının daha çok olduğu vurgulanmıştır. Raporda, Mersin’de yapılacak ana konteyner limanının, ulaşım ağlarına yakınlığı, kentin Doğu Akdeniz’in bölgesel HUB olmasını sağlayacak özelliklere sahip olması, altyapısının yeterliliği ve zenginliği gibi avantajlar sıralanıyor. Mersin Konteyner Limanı için hazırlanan bakanlık onaylı ÇED dosyasında Mersin'in avantajları; ‘Koruma alanları için olumsuz etki beklenmemektedir. Bölgede mevcut arazi kullanımı, Mersin Limanı’nın doğu kısmında olacağı için yeni konteyner terminalinin gelişimiyle uyuşmaktadır. Altyapılar var olduğundan daha az sayıda yeni erişim yolu inşasına ihtiyaç duyulacaktır’ şeklinde verilmiştir.”

“Devlet verdiği sözden dönmez”

Devletin yatırımlarda doğru kararlar alacağına inandıklarını söyleyen Çakır, açıklamaların daha teknik bilgilerle net olarak ortaya konmasını beklediklerini ifade etti. İlgili bakanların yatırımın Mersin’de yapılacağını birçok kez dile getirdiğine işaret eden Çakır, “Devlet verdiği sözden dönmez. Mersin 28 yıllık yatırımına kavuşacaktır. Bunun tek sebebi, bu ana konteyner limanı yatırımının bilimsel, jeopolitik ve ekonomik anlamda yapılması gereken en doğru yerin Mersin olmasıdır” şeklinde konuştu.