Mersin'e tersane yatırımı çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin’e askeri ve sivil tersane kurulmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik hedefleri için zorunlu hale geldiğini belirterek, hem yatırımın bütçede yer almamasını eleştirdi hem de çevresel hassasiyetlerin korunması gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Mersin’e tersane kurulması çağrısını yineledi. Ekmen, hem askeri hem de sivil tersanelerin büyük kısmının Tuzla–Yalova hattında toplanmasının ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

 

Mersin’de tersane planlaması neden gerekli?

Ekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılında Mersin’de askeri tersane kurulmasının önemine dikkat çektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

 

“Mersin’in stratejik konumu dikkate alındığında, askeri ve sivil tersanelerin bu bölgede kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde hiçbir tersanesinin bulunmaması, hem bölgesel stratejiler hem de Doğu Akdeniz’e ilişkin politikalar açısından eksiklik yaratmaktadır.”

Ekmen, bu ölçekte bir yatırımın sadece özel sektörün yüklenemeyeceği kadar büyük olduğunu, devlet desteği ve planlamasının şart olduğunu da vurguladı. Mevcut bütçede tersane yatırımıyla ilgili bir düzenleme bulunmamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

 

“Ekosistem korunmadan tersane olmaz”

Tersane yapılacak bölgenin çevresel hassasiyetlerinin mutlak surette korunması gerektiğini ifade eden Ekmen, özellikle Göksu Deltası ve Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki alanların zarar görmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Tarım alanlarına, korunan bölgelere zarar verilmeden; askeri ve sivil tersanelerin gerekirse entegre bir modelle hayata geçirilmesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hedefleri açısından son derece önemlidir” dedi.

