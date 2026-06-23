Mersin’in kalkınma rotası tarım ve gıda oldu

Türkiye genelinde desteklenmeye uygun bulunan 303 yatırım konusu arasında Mersin’den toplam 3,3 milyar TL tutarında 8 projenin kabul edildiğini belirten Özdemir, bu projelerin 3’ünün bakliyat ürünlerinden katma değerli hazır gıda üretimine, 3’ünün meyve ve meyve atıklarından katma değerli ürün üretimine, 1’inin organik bebek ve çocuk maması üretimine yönelik olduğunu kaydetti. Özdemir, kalan projenin ise tekne ve yat üretimi alanında yer aldığını kaydetti.

Kabul edilen 8 yatırım konusunun 7’sinin tarım ve gıda sektöründe bulunmasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özdemir, bunun Mersin’in sahip olduğu tarımsal potansiyelin somut yatırımlara dönüştüğünü gösterdiğini söyledi. Mersin’in katma değeri yüksek üretime yöneldiğini belirten Özdemir, kentin tarım, gıda ve agro-endüstri merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. Mersin’in uzun yıllardır bakliyat ticareti ve işleme sanayisinin merkezi konumunda bulunduğunu hatırlatan Özdemir, değişen tüketim alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme eğilimlerinin katma değerli, hazır tüketilebilen ve fonksiyonel gıdalara olan talebi artırdığını söyledi.

Protein değeri yüksek bakliyat ürünlerinin yenilikçi gıda ürünlerine dönüştürülmesinin hem yatırım hem de ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Özdemir, bu alandaki projelerin Mersin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Meyve ve narenciyede katma değer hedefi

Türkiye’nin meyve üretiminde lider ili konumundaki Mersin’in güçlü meyve ve narenciye altyapısına sahip olduğunu kaydeden Özdemir, bugüne kadar yeterince değerlendirilemeyen yüksek katma değerli ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Meyve tozu, pektin ve uçucu yağlar gibi ürünlerin üretimiyle hem fire oranlarının azaltılabileceğini hem de üreticiler ve sanayiciler için daha yüksek gelir elde edilebileceğini belirten Özdemir, bu yatırımların ihracat gelirlerine de olumlu yansıyacağını söyledi.

Organik mama ve yat üretimi öne çıkıyor

Dünya genelinde hızla büyüyen organik bebek maması pazarına da dikkat çeken Özdemir, Türkiye’de bu alandaki üretimin sınırlı olduğunu ve ithalatın sürdüğünü belirtti. Organik mama üretiminin hem iç pazar hem de ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özdemir ayrıca, uzun sahil şeridine sahip Mersin’de tekne ve yat üretiminin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, bu sektörün de ilin ekonomik kalkınmasına ve Türkiye’nin üretim kapasitesine katkı sağlayabilecek stratejik yatırım alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenen yatırımların, Mersin’de tarım ile tarıma dayalı sanayi arasındaki entegrasyonu güçlendireceğini vurgulayan Özdemir, tarımsal üretimin teknoloji, yenilikçilik ve katma değer odaklı bir anlayışla buluşacağını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde Mersin’in rekabet gücünün, ihracatının ve istihdam kapasitesinin artacağını ifade eden Özdemir, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.