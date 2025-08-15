Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliği, işbirliğiyle pekişecek

MERSİN/EKONOMİ



MÜGEV 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin’in 2023-2024 faaliyet raporunu sunduğu toplantıda, gelir-gider tabloları ve mali raporlar ibra edildi. Vakıf yöneticileri, danışma kurulu üyeleri ile kanaat önderleri arasında yapılacak işbirliğinin üniversite gelişimine, öğrencilerin maddi/manevi açıdan desteklenmesine ve Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliğiyle marka değerini artırmasına katkı sağlayacağını vurguladı.



Daha sonra vakıfta görev alacak isimler oybirliğiyle belirlendi. Genel kurulun ardından ilk toplantısını yapan MÜGEV yönetimi, yeni dönemde hayata geçirilecek proje ve çalışmaların hazırlanması sürecini başlattı.



MÜGEV’le her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını belirten MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, her çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



MÜGEV yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu asil üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin

Başkan Yardımcısı: Serdal Gökayaz

Başkan Yardımcısı: Servet Çamurdaş

Sayman: Prof. Dr. Nida Naycı

Genel Sekreter: Prof. Dr. Recep Özen

Emekli Amiral Fuat Gedik

Av. Dilek Sultanoğlu

Ersin Özer

Mesut Salih Uzman



Yönetim kurulu yedek üyeleri

Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünalcı Coral

Meral Erdem

Serdar Yakupoğulları



Denetim kurulu asil üyeleri

Y.M.M. Ahmet Akın

Prof. Dr. İlhan Ege

Gökben Gökbulut



Denetim kurulu yedek üyeleri

Selami Uzun

Gülfidan Uğur



Danışma kurulu üyeleri

Mustafa Güler–MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı

Abdullah Özdemir–MTB Başkanı

Mehmet Ali Erkan–AKİB Genel Sekreteri

Prof. Dr. Yusuf İnandı–MEÜ Öğretim Üyesi

Veysel SARI–Mersin ESOB Başkanı