Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliği, işbirliğiyle pekişecek
Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı (MÜGEV) danışma kurulu üyeleri ile kanaat önderlerinin kuracağı yakın temaslar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) kurumsal yapısının ve öğrencilerinin desteklenmesine katkı sunacak.
MERSİN/EKONOMİ
MÜGEV 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin’in 2023-2024 faaliyet raporunu sunduğu toplantıda, gelir-gider tabloları ve mali raporlar ibra edildi. Vakıf yöneticileri, danışma kurulu üyeleri ile kanaat önderleri arasında yapılacak işbirliğinin üniversite gelişimine, öğrencilerin maddi/manevi açıdan desteklenmesine ve Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliğiyle marka değerini artırmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Daha sonra vakıfta görev alacak isimler oybirliğiyle belirlendi. Genel kurulun ardından ilk toplantısını yapan MÜGEV yönetimi, yeni dönemde hayata geçirilecek proje ve çalışmaların hazırlanması sürecini başlattı.
MÜGEV’le her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını belirten MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, her çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
MÜGEV yönetimi şu isimlerden oluştu:
Yönetim kurulu asil üyeleri
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin
Başkan Yardımcısı: Serdal Gökayaz
Başkan Yardımcısı: Servet Çamurdaş
Sayman: Prof. Dr. Nida Naycı
Genel Sekreter: Prof. Dr. Recep Özen
Emekli Amiral Fuat Gedik
Av. Dilek Sultanoğlu
Ersin Özer
Mesut Salih Uzman
Yönetim kurulu yedek üyeleri
Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünalcı Coral
Meral Erdem
Serdar Yakupoğulları
Denetim kurulu asil üyeleri
Y.M.M. Ahmet Akın
Prof. Dr. İlhan Ege
Gökben Gökbulut
Denetim kurulu yedek üyeleri
Selami Uzun
Gülfidan Uğur
Danışma kurulu üyeleri
Mustafa Güler–MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı
Abdullah Özdemir–MTB Başkanı
Mehmet Ali Erkan–AKİB Genel Sekreteri
Prof. Dr. Yusuf İnandı–MEÜ Öğretim Üyesi
Veysel SARI–Mersin ESOB Başkanı