Mersinli eczacılara aromaterapi bilgilendirmesi

Toplantıda konuşan Dr. Kevser Köş, aromaterapinin bilimsel temellere dayanan tamamlayıcı bir uygulama olduğuna dikkat çekerek, "Aromaterapi, bitkilerden elde edilen uçucu yağların doğru bilgi ve uygun yöntemlerle kullanılmasıyla bireylerin fiziksel ve ruhsal iyilik halini destekleyen önemli bir tamamlayıcı sağlık yaklaşımıdır. Eczacılarımızın bu alandaki bilgi ve farkındalığının artması, danışanlara daha güvenli ve bilinçli rehberlik sunulmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan Eczacı Işıl Demir ise Türkiye’de bu alanda yetkinliğe sahip 18 uluslararası tıbbi klinik aromaterapistten biri olduğunu belirterek, üç yıldır Şifa Eczanesi’nde aromaterapi uygulamalarıyla hastalara destek verdiklerini ifade etti.

Meslektaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, “Meslektaşlarımla aromaterapi sayesinde hastalarda gözlemlediğimiz olumlu sonuçları paylaşmak, onlara örnek olmak ve yol göstermek benim için çok değerliydi. Sunumumda aromaterapinin ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve hangi durumlarda destekleyici olarak değerlendirilebileceği konularına değindim. Ayrıca aromaterapi uygulamalarıyla elde ettiğimiz bazı vakaların öncesi ve sonrası sonuçlarını da meslektaşlarımla paylaştım” dedi.

Yoğun ilgi gören toplantıda, aromaterapinin eczacılık pratiğindeki yeri ve hastaların yaşam kalitesine sunduğu katkılar ele alınırken, katılımcılar konuya ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Mersin’de gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinin, eczacıların mesleki gelişimine katkı sağlaması ve aromaterapi konusunda farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.