MERYAP Başkanı Nesim Ekinci: “Yangın güvenliği denetimleri zorunlu hale gelmeli”  

MERSİN/EKONOMİ



MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, konuyla ilgili açıklamasında müteahhitlerin en güncel yangın güvenlik sistemlerini binalara entegre ettiğini söyledi. ‘Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik’ kapsamında 4 kat ve üzerindeki yapılarda zorunlu olan yangın merdiveni, yangın tüpü, duman dedektörü ve alarm sistemlerini eksiksiz kurduklarını belirten Ekinci, “Ancak yapıların kullanıma açılmasından sonra bu sistemlerde işlerliği sürdürecek mekanizmaların eksikliği, ciddi güvenlik zafiyetine yol açıyor. Son dönemdeki bina yangını olaylarında söndürme sistemlerinde su bulunmadığının tespit edilmesi, bu ihmallerin ne kadar hayati sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermiştir” dedi.



Bir binanın tesliminden sonra yangın güvenliği sağlanmasının yalnızca kat maliklerinin veya site yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Nesim Ekinci, “Belediyeler ve itfaiye teşkilatları denetim yetkisine sahip olmakla birlikte, mevcut iş yükü nedeniyle tüm binaları düzenli olarak kontrol etmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, yapıların tesliminden sonraki süreçte yangın güvenlik sistemlerinin yıllık periyodik bakım ve denetimlerinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi şarttır. Denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda idari yaptırımlar uygulanmalı; can güvenliğini tehdit eden eksikliklerde ise daha ağır yaptırımlar gündeme getirilmelidir” ifadelerini kullandı.