  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. MERYAP Başkanı Nesim Ekinci: “Yangın güvenliği denetimleri zorunlu hale gelmeli”  
Takip Et

MERYAP Başkanı Nesim Ekinci: “Yangın güvenliği denetimleri zorunlu hale gelmeli”  

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci, can kayıplarıyla sonuçlanan yapı yangınlarının önlenebilmesi adına, binalardaki yangın güvenlik sistemlerinin belirli aralıklarla denetlenmesinin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MERYAP Başkanı Nesim Ekinci: “Yangın güvenliği denetimleri zorunlu hale gelmeli”  
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, konuyla ilgili açıklamasında müteahhitlerin en güncel yangın güvenlik sistemlerini binalara entegre ettiğini söyledi. ‘Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik’ kapsamında 4 kat ve üzerindeki yapılarda zorunlu olan yangın merdiveni, yangın tüpü, duman dedektörü ve alarm sistemlerini eksiksiz kurduklarını belirten Ekinci, “Ancak yapıların kullanıma açılmasından sonra bu sistemlerde işlerliği sürdürecek mekanizmaların eksikliği, ciddi güvenlik zafiyetine yol açıyor. Son dönemdeki bina yangını olaylarında söndürme sistemlerinde su bulunmadığının tespit edilmesi, bu ihmallerin ne kadar hayati sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermiştir” dedi.

Bir binanın tesliminden sonra yangın güvenliği sağlanmasının yalnızca kat maliklerinin veya site yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Nesim Ekinci, “Belediyeler ve itfaiye teşkilatları denetim yetkisine sahip olmakla birlikte, mevcut iş yükü nedeniyle tüm binaları düzenli olarak kontrol etmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, yapıların tesliminden sonraki süreçte yangın güvenlik sistemlerinin yıllık periyodik bakım ve denetimlerinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi şarttır. Denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda idari yaptırımlar uygulanmalı; can güvenliğini tehdit eden eksikliklerde ise daha ağır yaptırımlar gündeme getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şehirler
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Merkez Bankası’ndan güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi bekliyoruz”
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Merkez Bankası’ndan güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi bekliyoruz”
ADMİB’den ilk yarıda 1,4 milyar dolarlık ihracat
ADMİB’den ilk yarıda 1,4 milyar dolarlık ihracat
Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi 2. yaşını coşkuyla kutluyor!
Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi 2. yaşını coşkuyla kutluyor!
Başkan Altay, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı
Başkan Altay, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı
GİŞKAD, kadın girişimcilere yol gösterecek
GİŞKAD, kadın girişimcilere yol gösterecek
İzmir Limanı kan kaybetmeye devam ediyor
İzmir Limanı kan kaybetmeye devam ediyor