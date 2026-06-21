Merzifon’dan dünyaya yerli LED Ekran ihracatı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde faaliyet gösteren TAGLIG Teknoloji Limited Şirketi modern teknoloji ile donatılı fabrikalarında Türk mühendis ve işçilerin emekleriyle üretimini yaptığı her biri kendi tasarımı olan ürünleri başta Avrupa olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç ediyor. Şirket Genel Müdürü Dr. Yusuf Yalçın, tesislerinin alanında Türkiye ve Avrupa’nın tek fabrikası olduğunu söyledi.

Türkiye’de LED ekran teknolojisinde tam entegre üretim gerçekleştiren ilk ve tek firma olduklarını ifade eden Yalçın, Avrupa’da da benzer ölçekte üretim yapan firma bulunmadığını kaydetti. Sektördeki boşluğu doldurmak amacıyla TAGLIG Teknoloji Limited Şirketi’nin 2014 yılında kurularak iki yıl içinde Ar-Ge çalışmalarının tamamlayarak üretime geçtiğini anlatan Yalçın, gerçekleştirdikleri üretimle hem bu alanda yapılan ithalatı azaltarak hem de yapılan ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti.

LED ekran sektöründe birçok firmanın Çin’den ithal ettiği modülleri bir araya getirerek satış yaptığını vurgulayan Yalçın, TAGLIG’in ise ekranların çipli yapısı olan board tasarımını, donanımını ve yazılımını tamamen kendi bünyesinde geliştirdiğini dile getirdi. SMD dizgi hatlarına sahip üretim altyapılarıyla Türkiye’de bu alanda tek üretici olduklarını ifade eden Yalçın, şirketin yalnızca montaj değil gerçek anlamda teknoloji üretimi yaptığını belirterek “Türkiye ve Avrupa'da ekran satan çok. Çin'den modül dediğimiz parçaları getirip bunları puzzle gibi birleştirip satıyorlar. Ama board dediğimiz çipli kısmın tasarımını, donanımını ve yazılımını biz burada üretiyoruz. SMD hattı dediğimiz özel dizgi makinaları var, bunların üreticisi olarak Türkiye'de tekiz” diye konuştu.

TAGLIG’in Türkiye’nin birçok prestijli projesinde

TAGLIG’in bugüne kadar Türkiye’nin birçok prestijli projesinde yer aldığını belirten Yalçın, İstanbul Havalimanı’nda kullanılan TAGLIG ekranların yedi yıldır kesintisiz ve sorunsuz şekilde çalıştığını kaydetti. Yalçın, yaptığı açıklamada ayrıca TRT Müzik Stüdyoları, TRT 2 İstanbul Stüdyoları, olimpiyat stadı ekranları ve çeşitli havalimanlarındaki ekran sistemlerinin yanı sıra çok sayıda stadlar ve belediye billboard ekranlarının da kendi şirketleri tarafından üretildiğini ifade etti.

Projeye özel üretim yapan Merzifon’daki fabrikalarından geçtiğimiz yıl yaklaşık bir milyon dolar ihracat yaptıklarını anlatan Genel Müdür Dr. Yusuf Yalçın, ihracatta Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Afrika ve Avrupa pazarlarında aktif olduklarını söyledi. Fransa’ya özel ürün üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, devam eden bazı uluslararası projelerin sonuçlanması halinde ihracat rakamlarının 3 milyon dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Beyaz eşya sektörüne elektronik kart yapıyor

Şirketlerinin LED ekran üretiminin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda elektronik kart üretimine de yöneldiğini anlatan Yalçın, daha önce Çin’den ithal edilen davlumbaz ve fırın kartlarını yerli imkanlarla üretmeye başladıklarını söyledi. Yalçın, ayrıca sağlık sektöründe hasta yatak kartları ile hijyen grubunda kullanılan sıvı sabunluk ve kağıt havluluk sistemlerine yönelik elektronik kart gibi farklı sektörlere yönelik üretim yaptıklarını anlattı. Merzifon’daki 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında proje odaklı üretim yaptıklarını anlatan Yalçın, müşterilerin taleplerine göre farklı ölçülerde ekran sistemleri geliştirdiklerini söyledi. Şirketin “LED poster” ürününün fişe tak çalıştır mantığıyla standart paket ürün olarak satışa sunulduğunu belirten Yalçın, bunun dışında bina cephe kaplamalarından stadyum ekranlarına kadar tamamen projeye özel üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TAGLIG’in büyüme stratejisinin hızlı hacim artışından çok kalite odaklı ilerlemek olduğunu vurgulayan Yalçın, düşük maliyetli ve kalitesiz ürünlerle rekabet etmek istemediklerini söyleyerek “Kalitemizden ödün vermeden istikrarlı büyümek temel hedefimiz” diye konuştu.