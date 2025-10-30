MESBAŞ’ın toplam ticaret hacmi 85 milyar doları aştı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Serbest Bölge İşletici A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Doğu Akdeniz’in kalbinde yer almaları dolayısıyla, Orta Doğu ülkelerine ve merkez Asya cumhuriyetlerine transit geçişlerde önemli rol oynadıklarını söyledi. Bölgede 150 farklı ülkeyle 600 çeşit ürün ticareti yapıldığını belirten Avcı, yaratılan 8 bin 218 kişilik doğrudan istihdamla da yaklaşık 33 bin kişi için ekonomik geçim imkânı sağlandığını aktardı. Çalışanların emeğiyle şekillenen ürün ve hizmetlerin katma değere dönüşmesi sayesinde, 2025 Eylül sonu itibarıyla 2.6 milyar dolarlık ticari hacim elde ettiklerini kaydeden Ali Avcı, “Bölgemizin kuruluşundan bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ticaret hacmi toplamı 85.3 milyar dolara ulaştı. Türkiye’deki 19 serbest bölge arasında, en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren 2’nci serbest bölge olmaya devam ediyoruz” dedi.



372 milyon dolarlık yatırım

Altyapının iyileştirilmesine dönük çalışmalar kapsamında, son 5 yılda yaklaşık 38 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildiren Ali Avcı, “İlk günden bugüne bölgede kamu ve özel sektör yatırımlarının miktarı ise 372 milyon dolara ulaştı. Temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket ettiğimiz bölgemizde, AB Yeşil Mutabakatı düzenlemelerine uyum sağlıyoruz. Bu bağlamda MESBAŞ’a ait 6 binanın çatısına kurduğumuz toplam 3 bin 300 kWP kapasiteli GES’le temiz enerji üretiyoruz. Ağustos 2021’den bu yana 16 milyon 964 bin 621 kWH elektrik enerjisini güneşten temin ederek; 10 milyon 569 bin 19 kilogram karbon salınımını engelledik, 25 bin 702 ağacı kurtardık. Bölgemizdeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nu GES’lerden karşılamayı hedeflerken, atmosfere salınan karbondioksit oranını düşürmek için elektrikli araç ve iş makinalarının kullanılmasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.



Bölgeden yapılan ticaretin yüzde 64‘ü sanayi, yüzde 36’sını ise tarım ürünlerinden oluşuyor. Üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık, basit işlem ve elleçleme faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge; hazır giyim, gıda, medikal malzeme, kimyevi ürün ve çelik boru imalatıyla öne çıkıyor.



Mersin Serbest Bölgesi’ni diğer bölgelerden ayıran önemli özellikler şöyle sıralanıyor:

· Kendi sınırları içinde özel rıhtımlarının bulunması, bu rıhtımlarda süratli hizmet avantajının yanı sıra proje yükleri için özel tarife uygulayabilmesi,

· Hemen yanında Doğu Akdeniz'in en büyük ve işlek limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı'nın bulunması, liman ile ortak kapısının yer alması ve mal manipülasyonlarının süratle yapılması,

· Denizyolunun yanı sıra diğer ulaşım şebekelerine olan bağlantıları ve yakınlığı,

· Orta Doğu ülkeleri ile transit ticaret işlemlerinde fonksiyonel kullanımı ve transit malların geçişine daha çok imkân veren konumda bulunması,

· İhraç kabiliyeti olan ileri bir tarım potansiyelinin bulunduğu yörede bulunması,

· Hinterlandındaki ticari ve sınai potansiyeli yüksek illerin (Adana, Konya, Kayseri ve Gaziantep) yarattığı potansiyel,

· Liman kenti olması sebebiyle deneyimli dış ticareti,

· Deneyimli hizmet, dış ticaret, bankacılık ve müşavirlik hizmetlerinin belirli bir kaliteye ulaşmış olması ve hizmet sektöründe Türkiye'nin diğer yörelerine göre daha kalifiye personel sağlanabilmesi.