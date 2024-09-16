Meşe palamudu toplamada “yaş” sorununa çözüm aranıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Yaygın tarım ürünlerinin aksine, doğada kendiliğinden yetişen, 5 yılda bir verimliliği değişen meşe palamudunda hasat bu ay başlıyor.

Sepileme maddesi olarak ve birçok sektörde kullanılan valeksi işleyen tek tesis olarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Ar-Tu Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yağcı, var yıllarında rekoltenin yaklaşık yüzde 60’ını aldıklarını, diğer ürünlere göre ciddi avantajları olan meşe palamudunu toplatmada yaşadıkları sorunları çözmek için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Yağcı, bu yıl yaklaşık toplamda 6 bin ton ürün elde edileceğini, 4 bin ton hammadde alarak, 200 ton valeks satmayı öngördüklerini belirtti.

Meşe palamudunda hammadde kaynağı olan Türkiye’de, hammadde temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşanırken, arazi ve ürün geliştirme çabalarının devam ettiğini söyleyen Yağcı, “Türkiye’nin milli ürünü olan valeks, ağırlıklı olarak deri sanayide bitkisel sepileme malzemesi olarak kullanılıyor. Deriye sertliğini, ağırlığını ve su geçirmezliğini veriyor, açık kahve renk sağlıyor. Tekstil sektöründe doğal boya olarak kullanılan valeksin birçok sektörde de kullanım alanı bulunuyor. Potansiyeli yüksek olan bu ürünün yetiştiği bölgelerde nüfusun azalmasıyla toplayacak kimse kalmadı. Bu nedenle hammadde sorunumuz bir türlü çözülmüyor. Fiyatını artırsak bile, bu bölgelerde yaşayanların en genci 55 yaşlarında” dedi. Meşe palamudunun toplanmasının kolaylaşması için bir firmayla Ar-Ge çalışmaları başlattıklarını belirten Yağcı, “Bu ürün doğada kendiliğinden yetiştiği için büyük bir potansiyel taşıyor. Ambarlar geçen sene tamamen tükendiği için bu sene ağustosta yapacağımız rekolte gezilerini haziranda yaptık. İklim değişikliğinden dolayı birçoğunun küçükken döküldüğünü gördük. İklim krizini tek başımıza çözme olanağımız yok ama sosyoekonomik nedenleri çözme yoluna gidebiliriz. Zirai ürünlerin otomasyonla toplanması konusunda araştırmalarımızı genişletiyoruz. Orta vadede çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Şirket olarak var yıllarında rekoltenin büyük bölümünü aldıklarını dile getiren Yağcı, “Yaklaşık 12 bin ton ürün çıktığında bunun yaklaşık yüzde 80’ini alıyoruz. Ancak geçen sene 3 bin ile 4 bin ton arası ürün olduğundan sadece 200 ton ürün alabildik. 200 ton sadece bir haftalık işlediğimiz ürün miktarı. Tabakhanelerin karşılaştırmalı fiyat avantajları olduğundan onlar ihtiyaçları kadarını alabiliyorlar” dedi.

Tedariği Demirci – Uşak- Gediz üçgeninden yapıyoruz

Kullandıkları palamudu ağırlıklı olarak Demirci-Uşak-Gediz (Kütahya) üçgeninden tedarik ettiklerini aktaran Yağcı, kullandıkları quercus ithaburensis familyasının Toroslar üzerinden Ege Bölgesi’ne kadar uzanarak devam ettiğini ve çok daha yoğun bir kolunun da Antalya-Denizli-Uşak-Kütahya-Manisa Demirci ve Salihli’ye uzandığı bilgisini verdi.