MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: “Mersin; sanayi, üretim ve ticari alanlarda istihdam gücüne sahip”

Mersin’in istihdam, üretim ve ticaret açısından oldukça güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, “Şehrin sahip olduğu avantajlar ve zorluklar da var tabii. Mersin, sanayi ve ticaret açısından gelişmiş bir şehir olduğu için istihdam yaratma noktasında önemli bir rol oynuyor. Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük limanlarından biri ve bu, şehirdeki lojistik, gümrükleme, taşımacılık ve gemi inşa sanayi gibi sektörlerde ciddi iş olanakları yaratıyor. Ayrıca, tarım ve gıda sektöründe de büyük bir istihdam gücü mevcut” İfadelerini kullandı.



Üretim anlamında ise Mersin’in tekstil, otomotiv, gıda işleme ve inşaat malzemeleri üretimi gibi pek çok sektörde üretim yaptığını, özellikle seracılık ve tarım ürünleri ve meyve üretimi (özellikle narenciye) konusunda çok güçlü bir konumda yer aldığını belirten Adnan Gündoğdu, “Mersin liman kenti olmasından dolayı, denizcilik ve gemi inşa sanayi de oldukça gelişmiş. Mersin’in organize sanayi bölgeleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için fırsatlar sunuyor. Bu sanayi kollarında üretilen ürünler hem iç pazara hem de dışa yönelik ticaretin artırılmasında rol oynuyor. Mersin’i ticari faaliyetler konusunda değerlendirirsek her zaman söylediğim gibi limanı sayesinde çok önemli bir ticaret merkeze sahibiz. Türkiye'nin en büyük 10 limanı arasında yer alan Mersin Limanı, ihracat ve ithalat açısından kritik bir rol oynuyor. Tarım ürünleri, tekstil, otomotiv yedek parçaları, gıda ürünleri ve daha pek çok sektörde uluslararası ticaret yapılabiliyor” dedi.



“Sanayi sektörü, Türkiye’nin belkemiğini oluşturuyor”

MESİAD olarak, bu dönüşüm sürecinde sanayi odaklı bir yaklaşım benimseyerek hem yerel hem de ulusal ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Gündoğdu, “Sanayi sektörü, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan temel alanlardan biridir. Üretim ve istihdam yaratma kapasitesi, aynı zamanda dış ticaretin artmasına katkı sağlama potansiyeli ile sanayi, ülkemizin gelecekteki ekonomik kalkınma stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. Ancak, sanayi sektörünün sürdürülebilir büyümesi için yenilikçi teknolojiler, dijital dönüşüm ve yeşil enerji gibi yeni fırsatlar gündeme gelmektedir” dedi.



Mersin gibi stratejik öneme sahip bir şehirde sanayinin gelişmesi, sadece bölgesel anlamda değil, aynı zamanda ulusal düzeyde de ekonomik canlılık yaratacağının önemine değinen Gündoğdu, “Mersin Limanı, Türkiye'nin önemli dış ticaret kapılarından biri olup, bu avantajı daha da ileriye taşıyacak projelere odaklanmak büyük önem taşımaktadır. MESİAD ise, Mersin'deki sanayicilerin ve iş insanlarının iş birliği yapmasını teşvik eden, bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu doğrultuda MESİAD'ın, Mersin’in ekonomik gücünü artırma yolundaki çalışmaları devam edecek ve bölgeye katkıda bulunmak için var gücümüzle ilerlemeye devam edecektir. Tabi şu konu da unutulmamalıdır ki; her dernek gibi bu hedefler zamanla yerel ihtiyaçlar ve küresel ekonomik koşullar doğrultusunda şekillenebilir” diye konuştu.