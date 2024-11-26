MESİAD Başkanı Gündoğdu: “Hurda araç takasında ÖTV muafiyeti, trafik güvenliğini artırır”

MERSİN/EKONOMİ

TBMM’ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması durumunda 25 yaşından büyük araçlarını hurdaya ayıran sahiplerinin alacakları yerli arabalar, ÖTV’den muaf tutulacak. MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu; yerli üretim araçların, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmasının, hem trafik güvenliğine katkı sağlayacağını hem de yerli otomobil sektörünü destekleyeceğini söyledi. Filolardaki yaşlı araçların özellikle güvenlik standartları ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Adnan Gündoğdu, “25 yaşından büyük araçların yollarda olması, hem trafik güvenliğini hem de çevreyi olumsuz etkileyen bir durum. Bu araçlar, günümüz teknolojisine uygun güvenlik donanımlarından yoksun olduğu gibi, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri de oldukça yüksek. Bu nedenle, bu araçların trafikten çekilmesi ve yerine daha güvenli, çevre dostu yerli otomobillerin alınması büyük önem taşıyor” dedi.

Yerel üretimi destekler, ekonomiye katkı sunar

Yerli üretim otomobillerin teşvik edilmesinin sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv sektörünü daha da güçlendireceğini vurgulayan Gündoğdu, önerilerini şöyle sıraladı: “25 yaş ve üzeri araçlar, sürüş güvenliği açısından pek çok tehlike barındırıyor. Modern araçlar, gelişmiş fren sistemleri, çarpışma testlerinden yüksek puan alan gövde yapıları ve sürücü ile yolcu güvenliğini artıran teknolojilerle donatılmış durumda. Daha güvenli sürüş sağlıyor. Yerli otomobil üreticilerimizin daha fazla araç üretmesi ve iç pazarımızda daha fazla yer alması, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dışa bağımlılığı da azaltır. Eğer yerli üretim araçlar, ÖTV gibi vergi yüklerinden muaf tutulursa, vatandaşlarımız bu araçları daha uygun fiyatlarla alabilir, aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınmasına da destek olmuş olurlar. Aynı zamanda ülkemizin modernliğini ortaya koyacaktır, estetik görüntü oluşturacaktır.”