MESİAD ile Alaca Group, birlikte iş yapma kültürünü geliştirecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Kentin en önemli STK’larından biri olan MESİAD’daki protokol imza töreni, derneğin önceki dönem başkanlarını, mevcut yönetim kurulunu, üyelerini ve kent dinamiklerini bir araya getirdi. MESİAD’ın sadece bir STK değil, kentin geleceği için çaba gösteren bir dost meclisi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, dernek çatısı altında buluşan iş insanlarının ve sanayicilerin kent ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkat çekti. Şirket olarak MESİAD yönetimiyle el ele verip bu atılıma destek olmak istediklerini kaydeden Hakan Alaca, “Alaca Group ve iştirakleri; çimento, inşaat, lojistik, iş makinaları kiralama, enerji ve liman içi hizmetler gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. İnşaat tarafında yatırımcı ve yüklenici kimliğini temsil ediyoruz. Çimento ve liman içi hizmetler haricindeki tüm faaliyetlerimizi kapsayan bu protokol çerçevesinde, MESİAD yöneticilerine, üyelerine ve onların ikinci dereceden akrabalarına özel indirimler uygulayacağız. Protokol, ticari faaliyet yürütmeyi amaçlamıyor. Karşılıklı ilişkilerin pekişmesine, kurumlar arası dayanışmanın artmasına ve mevcut yapıdaki dinamiklerin birbirlerine sağladığı desteklere katkı koyup güçlenme hareketine fayda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



MESİAD’ın kurduğu Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı’nı geliştirmek adına da yol haritası çizdiklerini bildiren Hakan Alaca, vakfın büyümesi için oluşturulacak her projede görev almaya hazır olduklarını bildirdi.



Hakan Alaca’ya teşekkür eden MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu ise “‘Kentimiz, bölgemiz ve ülkemize nasıl daha fazla katkı sağlarız?’ sorusuna yanıt arıyor, çalışmalarımızı yoğun bir mesaiyle bu yönde sürdürüyoruz. Çeşitli yakın bağlantılarla uzun vadeli iş fırsatları yaratmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



Protokol, konuşmaların ardından MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu ile aynı zamanda MESİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca tarafından imzalandı.