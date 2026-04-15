MESİAD Töreninde “Yılın Genç Girişimcisi” Ödülü Şafak Özel’in oldu

Yoğun katılımla gerçekleşen törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başta olmak üzere milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası ve çok sayıda davetli katıldı.

Sektörde Yenilikçi Yaklaşım

Faaliyetlerinde kurumsal hizmet anlayışını benimseyen Akdeniz Prefabrik Beton Yapı, sektör deneyimini çağdaş üretim anlayışıyla birleştirerek daha kaliteli ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Firma, modern üretim teknikleriyle hem sektörde rekabet gücünü artırmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sürekli yenilik ve teknolojik gelişmelere öncülük etmeyi vizyon edinen şirket; hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim anlayışıyla sektöründe öne çıkarken, aynı zamanda istihdam yaratma hedefiyle de dikkat çekiyor.

Geniş Ürün Yelpazesi

Akdeniz Prefabrik Beton Yapı; prefabrik ürünler, altyapı ve üst yapı elemanları, çevre düzenleme ürünleri ile taahhüt proje işleri olmak üzere geniş bir üretim ve hizmet yelpazesinde faaliyetlerini sürdürüyor.