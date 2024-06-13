MESİAD, yüksek katma değerli 3 yeni projeyi takibe aldı

AHMET YİĞİT / MERSİN

Kent gelişimi için önemli çalışmalara imza atan Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) yönetim kadrosu ve üyeleri, Mersin Çalıştayı 2024’te buluştu.

Kente değer katacak yeni projelerin masaya yatırıldığı organizasyonun açılış konuşmasını yapan MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, bir taraftan ülke ekonomisine katkı sunacak projeleri takip ederken, diğer yandan yeni projelerin oluşturulması için ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Çalıştayın çıktılarını yetkili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Gündoğdu, “MESİAD’ın genlerinde yer alan proje üretme ve takipçilik özelliğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Ekonomik kalkınmanın bütün anahtarlarını deneyeceğiz. Çukurova Bölgesi’ndeki potansiyelin ülke ekonomisine yansımasıyla daha güçlü bir finansal yapıya sahip olacağız” dedi.

Konuşma sonrası gerçekleştirilen 2 oturumda yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Çukurova Uluslararası Havalimanı yakınlarında, çevre il ve bölgelerce ortak kullanılacak uluslararası nitelikte fuar ve kongre merkezinin yapılması için gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı. Kentte dağınık şekilde çalışan üreticilerin kümelenmesi, Konya, Karaman ve Mut’un Taşucu Limanı’na demir ve karayoluyla bağlanması için bu kentlerle işbirliği yapılması diğer gündem maddelerini oluşturdu.