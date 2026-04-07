Meslek liselilerin hikayeleri ödüllerle taçlandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim yürütücülüğünde ve Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) iş birliğiyle Harezmi Projesi kapsamında mesleki eğitimi teşvik etmek ve gençlerin başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla düzenlenen “Meslek Lisesi Yolculuğum: Benim Hikayem” Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İl Başkan Vekili Hakan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, OSBÜK Başkanı ve Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Faruk İyibildiren, HAFEV Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Meslek liselerinde verilen eğitim bugün ülkemiz için en kıymetli eğitimlerden biri"

Programda konuşan HAFEV Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok, meslek lisesi mezunu bir birey olarak kendi hayat hikayesinden örneklerle mesleki eğitimin değerine dikkat çekerek, “Meslek lisesine gittiğinizde bazen çevreniz ne yapacağınızı tam olarak bilemeyebilir, hatta sizi yönlendirmeye çalışabilir. Ama siz kendi yolunuza inanmalısınız. Meslek liselerinde verilen eğitim bugün ülkemiz için en kıymetli eğitimlerden biri. Ben de bu yoldan geçtim, üniversite okudum, sanayide çalıştım ve bugün bir Faydasıçok Vakfı’nın kurucu başkanı olarak gençlere destek veriyorum. Özellikle kız öğrencilerimizin bu alanlarda yer alması çok önemli. Biz vakıf olarak yıllardır burslar veriyoruz ama meslek lisesi mezunu olup üniversiteye devam eden öğrenciler bizim için her zaman öncelikli” dedi.

"Emek verdiğiniz sürece tüm yollar açılır"

Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, sanayide kadın dayanışmasının giderek güçlendiğini vurgulayarak, “Ben bir sanat mektebi mezununun kızıyım. Babamın zorluklarla başladığı yolculuk bugün üçüncü kuşağa ulaşmış bir sanayi hikâyesine dönüştü. Bu bize şunu gösteriyor; vazgeçmeyen kazanır. Öğrencilerimizden birinin filminde söylediği gibi ‘asla vazgeçme’ sözü çok kıymetli. Vazgeçtiğiniz gün her şey biter ama emek verdiğiniz sürece tüm yollar açılır. Bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda kadın aktif olarak üretimde yer alıyor. Bizler de bir araya gelerek hem birbirimize destek oluyor hem de genç kızlarımıza mentorluk yapıyoruz. Bu bir başlangıç ve devamı da gelecek. Üniversite tercihinden iş hayatına kadar her aşamada gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

"Mesleki eğitim üretimin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından biridir"

AK Parti İl Başkan Vekili Hakan Yıldırım ise mesleki eğitimin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, “Mesleki eğitim üretimin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından biridir. Özellikle kadınların bu süreçte daha fazla yer alması ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahiptir. Meslek liselerinde eğitim alan gençlerimiz sadece bir meslek edinmiyor, aynı zamanda ülkemizin yarınlarını inşa ediyor” diye konuştu.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da konuşmasında değişen dünya düzeni ve eğitim sistemlerine değinerek, “Dünya hızla değişiyor ve eğitim sistemleri de bu değişime ayak uydurmak zorunda. Mesleki ve teknik eğitim bu noktada çok güçlü bir alternatif sunuyor. Gençlerimiz dilerse üniversiteye devam edebilir, dilerse kendi işini kurabilir. Önemli olan üretmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmek” dedi.

Programın sonunda dereceye giren ve mansiyon ödülü alan okullar açıklandı. Buna göre yarışmada birincilik ödülünü Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek MTAL, ikincilik ödülünü Mehmet Tuza Pakpen MTAL, üçüncülük ödülünü ise Atatürk MTAL kazandı. Mansiyon ödülleri ise Gazi Kız MTAL, Adil Karaağaç MTAL, Şehit Fethi Sekin MTAL, Celaleddin Karatay Tarım MTAL, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve ASELSAN MTAL’ye verildi.