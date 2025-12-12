Mesleki eğitim geleceği İŞTEM Çalıştayı’nda şekillendi

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) koordinasyonunda, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı (İŞTEM), iş dünyası ile eğitim camiasını aynı platformda buluşturdu.

İMES OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bekki, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB yönetim kurul üyeleri, iş insanları, üniversite dekanları, meslek yüksek okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“1.8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin önde gelen OSB'lerinden biriyiz”

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, bölgenin sanayi kapasitesine dikkat çekerek, “Mesleki eğitim bugün burada ele aldığımız en kritik başlık. 377 hektarlık alanda 371 işletme ve 22 bin 500 istihdamla yıllık bazda rekor seviyelere ilerliyoruz. 1.8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

“Bir ülkenin rekabet gücü nitelikli insan kaynağıyla güçlenir”

Hızla gelişen teknolojinin sanayi ve üretim süreçlerini köklü bir dönüşüme sürüklediğinin altını çizen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “4. sanayi devrimi ve dijital dönüşüm, geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirdi; yeni meslekler ortaya çıktı, mevcut mesleklerde ise bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi şart oldu. Bir ülkenin rekabet gücü doğal kaynaklarıyla ya da sermaye birikimiyle değil, nitelikli insan kaynağıyla güçlenir. Bilgi birikimi ve yüksek iş disiplini ile donatılmış yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye iş gücü ekonomik başarının ve kalkınmanın temel taşıdır” diye konuştu.

“Yapay zekânın gelişimi personel bulmayı zorlaştırıyor”

İş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan nitelikli personel eksikliğine vurgu yapan Vali İlhami Aktaş, “Fabrika ziyaretlerinde sıkça duyuyorum; teknolojinin ve yapay zekânın gelişimi personel bulmayı zorlaştırıyor. Önceden 10 kişinin çalıştığı alanlarda bugün otomasyon makineleri devrede. Ancak unutulmamalıdır ki işin temel unsuru insandır. Bu sorunun çözümü için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor” dedi.