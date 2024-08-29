MESOB’un arşivi dijitalleşiyor

MERSİN/EKONOMİ

MESOB’a elektronik belge yönetim sistemi, dijital arşiv yazılımı ve siber güvenlik tedbirlerinin kazandırılacağını bildiren Başkan Veysel Sarı, esnafı dijital platforma taşıyacak ilk adımı attıklarını söyledi. Kurum bünyesinde yapılan tüm işlem ve yazışmaları elektronik ortama taşımanın önemini vurgulayan Sarı, “Dijital arşiv oluşturulması, her türlü siber saldırı ve acil afet durumlarında esnafımızın ve teşkilatımızın verilerini güvence altına alacak. Tüm bilgiler doğru ve güvenli bir şekilde korunacak. Esnafımızdan aldığımız güçle, birliğimizi ve esnafımızı modern çağın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda donatmaya, her türlü materyali dijital ortama taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Başkanı Veysel Sarı, yaptığı bilgilendirmenin ardından yüklenici firmanın temsilcileriyle işbirliği protokolünü imzaladı.