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MESOB’un arşivi dijitalleşiyor

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) verilerinin daha güvenli ve hızlı şekilde işlenmesini sağlayıp afet durumlarında koruma hattı oluşturacak dijital arşiv projesinin protokolü imzalandı.

Haber Merkezi
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MESOB’un arşivi dijitalleşiyor
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MERSİN/EKONOMİ

MESOB’a elektronik belge yönetim sistemi, dijital arşiv yazılımı ve siber güvenlik tedbirlerinin kazandırılacağını bildiren Başkan Veysel Sarı, esnafı dijital platforma taşıyacak ilk adımı attıklarını söyledi. Kurum bünyesinde yapılan tüm işlem ve yazışmaları elektronik ortama taşımanın önemini vurgulayan Sarı, “Dijital arşiv oluşturulması, her türlü siber saldırı ve acil afet durumlarında esnafımızın ve teşkilatımızın verilerini güvence altına alacak. Tüm bilgiler doğru ve güvenli bir şekilde korunacak. Esnafımızdan aldığımız güçle, birliğimizi ve esnafımızı modern çağın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda donatmaya, her türlü materyali dijital ortama taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Başkanı Veysel Sarı, yaptığı bilgilendirmenin ardından yüklenici firmanın temsilcileriyle işbirliği protokolünü imzaladı.

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