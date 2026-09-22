MESYEB 135 bin çalışanı mesleki yeterlilikle buluşturdu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BTSO MESYEB, Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik çalışmalarını büyütüyor. 112 meslekte yetkili olan merkez, bugüne kadar Türkiye’nin 60’tan fazla ilinde gerçekleştirdiği sınav ve belgelendirme faaliyetleriyle 135 bini aşkın çalışanın mesleki yeterlilik belgesi almasını sağladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ulusal meslek standartları doğrultusunda faaliyet gösteren BTSO MESYEB; inşaat, otomotiv, tekstil, asansör, elektrik-elektronik, kişisel hizmetler, lojistik, maden, metal, enerji ile kimya-petrol-lastik-plastik olmak üzere 11 sektörel grupta hizmet veriyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette teknoloji yatırımları kadar insan kaynağının niteliğinin de belirleyici olduğunu söyledi. Mesleki yeterlilik sisteminin işletmelere kalite, verimlilik ve iş güvenliği açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirten Burkay, “Üretimde güçlü olmanın yolu, işi doğru bilgi ve yetkinlikle yapan insan kaynağından geçiyor” dedi.

“112 meslekte yetkiyle Türkiye’nin zirvesindeyiz”

MESYEB’i iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek öncü bir merkez olarak kurduklarını belirten Burkay, bugün 112 meslekte sahip oldukları yetkiyle Türkiye’nin en geniş kapsamlı belgelendirme merkezlerinden biri olduklarını ifade etti. Burkay, 135 bini aşkın çalışanın mesleki yeterliliğinin belgelendirilmesinin hem çalışanların kariyer gelişimine hem de firmaların üretim standartlarının yükseltilmesine katkı sunduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde iş dünyasının ihtiyaç duyacağı yeni meslek ve alanlarda yetkinlik kapsamını genişletmeye devam edeceklerini belirten Burkay, nitelikli insan kaynağını üretimin merkezine yerleştiren çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.