Metal işçisinden MESS’e protesto

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal arasında 2025-2027 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından, MESS’e bağlı işyerlerinde eylemler başladı. Türk Metal’in örgütlü olduğu Oyak Renault, Oyak Horse, TOFAŞ, Aptiv, Fompak Siperlik, Martur ve TKG Otomotiv başta olmak üzere birçok fabrikada işçiler, yemek saatlerinde çatal ve kaşıkları masalara vurarak protesto gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, MESS’in gerçekleşen enflasyonun altında kalan ücret teklifine ve kazanılmış hakları geriye götüren taleplerine tepki gösterildi. 12 Aralık’ta MESS Merkez Ofisi ve bölge temsilcilikleri önünde yapılan basın açıklamasının ardından, 16 Aralık Salı günü eylemlerin işyerlerinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, MESS’in yüzde 13 olarak açıklanan altı aylık enflasyon oranının dahi altında bir ücret artışı önerdiği, diğer dönemler için ise teklif sunmadığı vurgulandı. Ayrıca esnek çalışma, kıstelyevm, denkleştirme ve telafi çalışması gibi uygulamaların gündeme getirilmesine karşı çıkıldı. Türk Metal, “yoksulluğa ve geçim sıkıntısına yol açacak” teklifleri kabul etmeyeceklerini belirterek, talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceği mesajını verdi.